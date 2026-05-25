La Masia znów daje Barcelonie siłę. Flick buduje przyszłość na swoich zasadach

Barcelona nadal opiera swoją przyszłość na La Masii. Hansi Flick nie tylko zaufał wychowankom, ale otworzył też drzwi kolejnemu pokoleniu młodych piłkarzy, donosi "SPORT".

Flick chętnie stawia na wychowanków FC Barcelony

Od momentu przyjścia do Barcelony Hansi Flick konsekwentnie buduje zespół oparty na DNA La Masii. Niemiecki szkoleniowiec zaufał zawodnikom wychowanym w klubie i stworzył drużynę, której kręgosłup tworzą piłkarze doskonale rozumiejący styl Blaugrany.

Lamine Yamal, Marc Bernal, Marc Casado, Fermin Lopez, Alejandro Balde czy Eric Garcia byli ważnymi elementami kolejnego udanego sezonu. Równocześnie trener nie zamknął drzwi przed następnym pokoleniem. W rozgrywkach 2025/26 oficjalne debiuty zaliczyli Jofre Torrents, Tommy Marques, Alvaro Cortes i Xavi Espart.

Szczególnie interesująco wygląda sytuacja Xaviego Esparta. Flick publicznie porównał go nawet do Philippa Lahma. To pomocnik przesunięty do defensywy, który wyróżnia się inteligencją w grze i swobodą poruszania po boisku. Rozegrał 190 minut i zapamięta debiut w Lidze Mistrzów przeciwko Newcastle na St James’ Park.

Ciekawe sygnały wysłał również Tommy Marques. Pomocnik nie należał wcześniej do największych gwiazd akademii, ale krok po kroku wypracował miejsce przy pierwszej drużynie. Dużo czasu spędzał obok Frenkiego de Jonga i zbierał doświadczenie podczas treningów pod okiem Flicka. W klubie wierzą też w rozwój Jofre Torrentsa. Obrońca pokazał potencjał, choć jego sezon wyhamowała kontuzja kostki.

Na uwagę zasłużył także Alvaro Cortes. Lewonożny stoper zadebiutował od pierwszej minuty i od razu zaprezentował dużą dojrzałość. Zupełnie inaczej zakończyła się natomiast historia Dro Fernandeza. Flick mocno na niego stawiał i chronił młodego zawodnika przed odejściem. Ostatecznie piłkarz zdecydował się jednak przenieść do PSG. W Barcelonie ta decyzja miała zostać przyjęta bardzo źle.