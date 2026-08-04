Ziółkowski dostanie szansę. Roma zdecydowała ws. przyszłości Polaka

07:40, 4. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Jan Ziółkowski może liczyć na więcej minut w nadchodzącym sezonie. W rozmowie z Kanałem Sportowym dziennikarz Gabriele Fasan ujawnił, że Polak cieszy się większym zaufaniem trenera niż Daniele Ghilardi.

Jan Ziółkowski
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski wyżej w hierarchii Romy niż Ghilardi

Jan Ziółkowski ma za sobą pierwszy pełny sezon w AS Romie. Przez ostatnie miesiące dużo mówiło się jednak o sprzedaży polskiego stopera. Przede wszystkim interesowały się nim kluby z Premier League, a konkretnie Newcastle. Wygląda jednak na to, że sytuacja 21-latka uległa zmianie. Zdaniem włoskiego dziennikarza w przyszłym sezonie wychowanek Legii będzie dostawał zdecydowanie więcej minut.

W rozmowie z Kanałem Sportowym dziennikarz Gabriele Fasan ujawnił, że Gasperini obecnie jest bardziej przekonany do Ziółkowskiego niż Ghilardiego. W drugiej części poprzednich rozgrywek to właśnie młody Włoch wygryzł go ze składu.

Na ten moment nie słychać już żadnych plotek o możliwym transferze Polaka. Gian Piero Gasperini słynie z tego, że często zmienia zdanie, ale obecnie wydaje się bardziej przekonany do Ziółkowskiego niż do Ghilardiego. Trener poprosił Romę o dwóch zawodników na każdą pozycję, a że gra trójką stoperów, to chce ich mieć sześciu. Nie sądzę, żeby Ziółkowski odszedł, chyba że pojawi się naprawdę wysoka oferta, czyli w okolicach 20 milionów euro – powiedział Gabriele Fasan w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Dodatkowym atutem jest fakt, że Roma awansowała do Ligi Mistrzów. Więcej meczów i bardziej napięty terminarz wymusi na trenerze rotację składem. Fasan twierdzi, że jeśli Ziółkowski będzie się rozwijał, ma szansę na regularną grę.

Uważam, że jeśli Jan będzie się rozwijał, dostanie więcej minut niż w poprzednim sezonie, a przy okazji nabierze doświadczenia w Lidze Mistrzów – dodał włoski dziennikarz.

Do tej pory Ziółkowski uzbierał w barwach Romy 23 mecze, w których strzelił jednego gola.

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