Real sprzedał napastnika do Premier League. Rekordowy transfer

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Garcia w Premier League. Życzenie Arbeloi spełnione

Real Madryt długo zastanawiał się nad przyszłością Gonzalo Garcii. Ostateczny sygnał do sprzedaży dał Jose Mourinho, który uznał, że akurat ten zawodnik nie przyda mu się w nowym sezonie. W momencie jego transferem zainteresowało się Fulham, chcąc w ten sposób spełnić pragnienie Alvaro Arbeloi. Strony doszły do porozumienia, a w poniedziałkowy wieczór ten hitowy ruch został sfinalizowany i oficjalnie potwierdzony.

Garcia opuszcza Santiago Bernabeu i przenosi się na Wyspy Brytyjskie. Spróbuje swoich sił w Premier League, a jego nowym klubem zostaje Fulham. Londyńczycy wyrównują tym samym rekord transferowy, wydając na niego 40 milionów euro. Za taką samą kwotę sprowadzony został w zeszłym roku z Szachtara Donieck Kevin. Królewscy wynegocjowali ponadto dodatkowe dwa miliony euro w ramach bonusów oraz 30% od kolejnego transferu i prawo do wyrównania dowolnej oferty za Hiszpana w przyszłości.

Welcome to Fulham, Gonzalo García! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026

Garcia był związany z Realem Madryt od początku seniorskiej kariery, a także przez wiele lat piłki juniorskiej. Dla pierwszej drużyny rozegrał w sumie 51 spotkań, gromadząc w nich 13 bramek oraz 5 asyst. Hiszpański gigant sprowadził już w jego miejsce nowego napastnika – został nim Carlos Espi.