Inter wraca po piłkarza Juventusu. Chivu czeka na wzmocnienie

Inter nie rezygnuje z poszukiwań nowego wahadłowego. Jak informuje "Sky Sport Italia", na liście życzeń mistrzów Włoch ponownie znalazł się Nico Gonzalez z Juventusu. To jednak nie jedyna opcja rozważana przez działaczy z Mediolanu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Nico Gonzalez i Diaby na celowniku Interu

Inter od połowy czerwca szuka następcy Denzela Dumfriesa. Po nieudanych próbach sprowadzenia Marco Palestry, Anana Khalailiego i Djeda Spence’a trener Cristian Chivu wciąż czeka na wzmocnienie prawej strony boiska. Obecnie na tej pozycji występuje Andy Diouf, który zbiera pozytywne oceny, ale klub nadal zamierza pozyskać kolejnego zawodnika przed końcem okna transferowego.

Według Sky Sport Italia do gry wrócił temat Nico Gonzaleza. Skrzydłowy wrócił do Juventusu po wypożyczeniu do Atletico Madryt, a Inter miał już nawiązać pierwsze kontakty z otoczeniem piłkarza. W ostatnich tygodniach Argentyńczyk deklarował, że chciałby ponownie trafić do Atletico, jednak mediolański klub rozpoczął rozpoznanie możliwości przeprowadzenia transferu.

Temat Gonzaleza nie jest nowy. W styczniu Juventus i Inter analizowały różne warianty współpracy, a wśród nich pojawiał się również pomysł wymiany z udziałem Davide Frattesiego. Ostatecznie rozmowy nie przyniosły efektu, ponieważ Bianconeri poszukiwali przede wszystkim klasycznego środkowego pomocnika, a nie zawodnika o charakterystyce reprezentanta Włoch.

Równolegle Inter pracuje nad sprowadzeniem Moussy Diaby’ego z Al-Ittihad. Według arabskich mediów Mediolańczycy chcą obniżyć koszt operacji, oferując 18 milionów euro oraz kartę Kristjana Asllaniego, wycenianego na 10-15 milionów euro. Albański pomocnik nie znajduje się obecnie w planach klubu, dlatego jego odejście mogłoby ułatwić sfinalizowanie jednego z najważniejszych transferów Interu tego lata.