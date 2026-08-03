Juventus zdecydował o przyszłości talentu. Tam będzie grał

16:22, 3. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Juventus dopiął kolejny transfer przed startem sezonu. Jak informuje "Sky Sport Italia", Vasilije Adzić przeniesie się do Sassuolo, a niepowodzenie w walce o reprezentanta Czarnogóry zmusiło Cagliari do skierowania uwagi na Daniela Maldiniego.

Luciano Spalletti
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fot, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Adzić zagra w Sassuolo, ale Juventus zachowa kontrolę

Juventus porozumiał się z Sassuolo w sprawie wypożyczenia Vasilije Adzicia. Umowa ma zawierać opcję wykupu po zakończeniu sezonu, jednak turyński klub zabezpieczył swoje interesy, wpisując do kontraktu prawo odkupu zawodnika. Oznacza to, że nawet w przypadku definitywnego transferu Bianconeri będą mogli ponownie sprowadzić pomocnika do Turynu.

20-letni Adzić trafił do Juventusu latem 2024 roku z Buducnosti Podgorica za 7,2 miliona euro. Reprezentant Czarnogóry stopniowo przebijał się do pierwszego zespołu, a w poprzednim sezonie rozegrał 26 spotkań i zdobył jedną bramkę. W międzyczasie zadebiutował również w seniorskiej reprezentacji swojego kraju, dla której strzelił już dwa gole w sześciu występach.

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Transfer Adzicia zmienia także plany Cagliari. Sardyńczycy byli zainteresowani pozyskaniem młodego pomocnika, jednak po przegranej rywalizacji z Sassuolo rozpoczęli poszukiwania innego ofensywnego zawodnika. Według informacji „Sportitalia” nowym celem klubu został Daniel Maldini z Atalanty.

24-letni piłkarz trafił do Atalanty z Monzy w lutym 2025 roku za 13 milionów euro. Ostatnie pół roku spędził jednak na wypożyczeniu w Lazio. Teraz jego nazwisko znalazło się na liście życzeń Cagliari, które po utracie szans na sprowadzenie Adzicia chce jak najszybciej sfinalizować transfer nowego zawodnika.