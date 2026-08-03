Gakpo może zmienić klub. Liverpool postawił jasne ultimatum
Cody Gakpo może stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferowych tematów końcówki letniego okna. Jak informuje Ben Jacobs na X, Tottenham uważnie obserwuje sytuację reprezentanta Holandii i rozważa złożenie oficjalnej oferty jeszcze przed zakończeniem okresu transferowego.
Na razie stanowisko Liverpoolu pozostaje jednoznaczne. Władze klubu nie planują sprzedaży 27-letniego skrzydłowego, który ma być ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Andoniego Iraolę. Gakpo znajduje się w planach szkoleniowca, dlatego The Reds nie zamierzają otwierać rozmów bez naprawdę wyjątkowej propozycji.
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Jeśli stołeczna ekipa zdecyduje się wykonać konkretny ruch, musi liczyć się z bardzo wysokimi oczekiwaniami finansowymi Liverpoolu. Klub z Anfield zamierza wykorzystać realia obecnego rynku transferowego i najdroższe ostatnie transakcje jako punkt odniesienia przy ewentualnych negocjacjach.
To jednak nie jedyny warunek. Według przekazanych informacji Liverpool byłby gotowy rozważyć sprzedaż Gakpo wyłącznie wtedy, gdy wcześniej zapewni sobie odpowiedniego następcę. Bez znalezienia piłkarza o podobnym profilu transfer Holendra praktycznie nie wchodzi w grę.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy Spurs zdecydują się sprawdzić determinację Liverpoolu. Na dzisiaj wszystko wskazuje jednak na to, że wyciągnięcie Gakpo z Anfield będzie wymagało nie tylko ogromnych pieniędzy, ale także spełnienia warunków postawionych przez The Reds.