Cody Gakpo znalazł się na radarze Tottenhamu. Liverpool nie zamierza jednak łatwo rozstawać się z jednym ze swoich kluczowych ofensywnych piłkarzy przed startem nowego sezonu.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Gakpo może zmienić klub. Liverpool postawił jasne ultimatum

Cody Gakpo może stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferowych tematów końcówki letniego okna. Jak informuje Ben Jacobs na X, Tottenham uważnie obserwuje sytuację reprezentanta Holandii i rozważa złożenie oficjalnej oferty jeszcze przed zakończeniem okresu transferowego.

Na razie stanowisko Liverpoolu pozostaje jednoznaczne. Władze klubu nie planują sprzedaży 27-letniego skrzydłowego, który ma być ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Andoniego Iraolę. Gakpo znajduje się w planach szkoleniowca, dlatego The Reds nie zamierzają otwierać rozmów bez naprawdę wyjątkowej propozycji.

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Jeśli stołeczna ekipa zdecyduje się wykonać konkretny ruch, musi liczyć się z bardzo wysokimi oczekiwaniami finansowymi Liverpoolu. Klub z Anfield zamierza wykorzystać realia obecnego rynku transferowego i najdroższe ostatnie transakcje jako punkt odniesienia przy ewentualnych negocjacjach.

Spurs are showing an interest in Cody Gakpo, as previously reported.#LFC prefer to keep and it would take a significant offer to change that.



Liverpool will point to the current inflated market if Spurs make a formal approach, and use several done deals to inform their… pic.twitter.com/DDSAz12Ida — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2026

To jednak nie jedyny warunek. Według przekazanych informacji Liverpool byłby gotowy rozważyć sprzedaż Gakpo wyłącznie wtedy, gdy wcześniej zapewni sobie odpowiedniego następcę. Bez znalezienia piłkarza o podobnym profilu transfer Holendra praktycznie nie wchodzi w grę.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy Spurs zdecydują się sprawdzić determinację Liverpoolu. Na dzisiaj wszystko wskazuje jednak na to, że wyciągnięcie Gakpo z Anfield będzie wymagało nie tylko ogromnych pieniędzy, ale także spełnienia warunków postawionych przez The Reds.