Napoli sprzedaje za 30 milionów euro. Drugi transfer niespodziewanie upadł

16:10, 3. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Napoli przeprowadza kolejne ruchy kadrowe przed zamknięciem letniego okna transferowego. Jedna sprzedaż jest już na finiszu, ale druga w ostatniej chwili niespodziewanie się wysypała, komplikując plany włoskiego klubu.

Massimiliano Allegri
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fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Gutierrez odchodzi, Lindstrom wraca do Neapolu

Napoli musi sprzedawać piłkarzy, aby zyskać możliwość przeprowadzania kolejnych transferów. Z tego powodu klub finalizuje odejście Miguela Gutierreza do Bayeru Leverkusen. Hiszpan nie trenował już z drużyną i poleciał do Niemiec, gdzie przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.

Według włoskich mediów Bayer zapłaci za lewego obrońcę około 30 milionów euro wraz z bonusami. To korzystna transakcja dla Napoli, które rok temu sprowadziło zawodnika z Girony za 18 milionów euro plus premie. W minionym sezonie 25-latek rozegrał 36 meczów we wszystkich rozgrywkach, ale tylko 18 razy wychodził w podstawowym składzie.

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Znacznie gorzej wygląda sytuacja Jespera Lindstroma. Reprezentant Danii był już w Niemczech i uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu z Schalke 04. Kluby miały porozumieć się w sprawie bezpłatnego wypożyczenia z opcją wykupu za pięć milionów euro oraz bonusami. Po spełnieniu określonych warunków wykup miał stać się obowiązkowy.

Według „Sky Sport Italia” i „Bild” transakcja niespodziewanie upadła. Schalke miało wycofać się z negocjacji po zmianach, które pojawiły się pomiędzy ustnym porozumieniem a zapisami w przygotowanej umowie. W efekcie Lindstrom ma wrócić do Włoch. Duńczyk trafił do Napoli z Eintrachtu Frankfurt w 2023 roku za 30 milionów euro, ale nie zdołał przebić się do składu i później był wypożyczany do Evertonu oraz Wolfsburga.