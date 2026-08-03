Juventus złożył ofertę za defensora. Bologna szykuje już następcę

Juventus nie rezygnuje z walki o Jhona Lucumiego. Kolumbijski obrońca wrócił już z urlopu po mistrzostwach świata i w najbliższych dniach ma rozpocząć przygotowania z Bologną, ale jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus naciska, Lucumi chce trafić do Turynu

Luciano Spalletti uznał Jhona Lucumiego za jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia środka defensywy Juventusu. Klub z Turynu pracuje nad transferem, ale na razie nie zbliżył się do oczekiwań Bologni.

Rossoblu wyceniają reprezentanta Kolumbii na 25 milionów euro. Dotychczas Juventus zaoferował 17 milionów euro, dlatego strony wciąż dzieli wyraźna różnica. Sam zawodnik ma być jednak zainteresowany przenosinami do Turynu, gdzie czeka na niego pięcioletni kontrakt z pensją wynoszącą 2,5 miliona euro netto za sezon.

Lucumi ma stawić się we wtorek w ośrodku treningowym Bologni i rozpocząć pracę z nowym trenerem Domenico Tedesco. W ostatnich tygodniach próbował go przekonać do przeprowadzki do Besiktasu Vincenzo Italiano, jednak obrońca woli pozostać w Serie A lub przenieść się do Premier League.

Władze Bologni przygotowują się już na możliwość sprzedaży swojego stopera. Na liście potencjalnych następców znaleźli się dwaj młodzi obrońcy: Rosen Bozhinow z Pisy oraz Juan Rodriguez z Cagliari. Klub chce być gotowy na każdy scenariusz, jeśli Juventus zdecyduje się spełnić finansowe oczekiwania.

Lucumi trafił do Bologni latem 2022 roku z belgijskiego Genku za osiem milionów euro. Rok temu klub odrzucił ofertę Sunderlandu, jednocześnie obiecując piłkarzowi, że przy odpowiedniej propozycji pozwoli mu odejść podczas obecnego okna transferowego.