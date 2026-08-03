Są nowe sygnały w sprawie przyszłości Rafaela Leao

Milan wciąż czeka na rozstrzygnięcie przyszłości Rafaela Leao. Jak informują włoskie media, w ostatnich dniach nastawienie portugalskiego skrzydłowego wyraźnie się zmieniło, a scenariusz pozostania na San Siro staje się coraz bardziej realny.

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Transfer Leao oddala się

Jeszcze pod koniec maja wydawało się, że Rafael Leao jest zdecydowany na odejście z Milanu. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Portugalczyk dobrze odnalazł się podczas zgrupowania w australijskim Perth i z optymizmem pracuje pod wodzą Rubena Amorima. Kamery Sky pokazały zawodnika uśmiechniętego i żartującego z kolegami podczas treningu, co ma być kolejnym sygnałem, że jego nastawienie uległo zmianie.

Na zmianę nastroju mogą wskazywać również aktywność piłkarza w mediach społecznościowych. Leao opublikował zdjęcie z treningu, do którego dołączył fragment piosenki o walce z przeciwnościami i próbie odnalezienia właściwej drogi. Włoskie media interpretują ten wpis jako kolejny sygnał świadczący o tym, że zawodnik ponownie rozważa swoją przyszłość w Mediolanie.

Według doniesień Leao jest zadowolony ze współpracy z Rubenem Amorimem oraz z metod treningowych nowego szkoleniowca. Nie oznacza to jednak, że temat transferu został definitywnie zamknięty. Milan nadal jest gotowy sprzedać swojego skrzydłowego, ale wyłącznie po spełnieniu jasno określonych warunków. Klub oczekuje oferty opiewającej na co najmniej 50 milionów euro i zgodzi się jedynie na transfer definitywny.

W ostatnich godzinach Portugalczyk miał również wysłać negatywne sygnały Fenerbahce, które przygotowywało kolejną ofertę. Według źródła wszystko wskazuje na to, że Leao nie jest zainteresowany przenosinami do tureckiego klubu. Niewykluczone są jeszcze kolejne ruchy Galatasaray, jednak obecnie coraz więcej wskazuje na to, że skrzydłowy rozpocznie nowy sezon w barwach Milanu.