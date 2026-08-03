Como dopięło hitowy transfer. Ponad 30 milionów euro za obrońcę Chelsea

Como dopina jeden z najgłośniejszych transferów tego lata. Jak informują Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio, beniaminek Serie A osiągnął porozumienie z Chelsea w sprawie Trevoha Chalobaha, który w najbliższych dniach ma przejść testy medyczne we Włoszech.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas - trener Como 1907

Chelsea zaakceptowała nową ofertę

Como od kilku tygodni pracowało nad sprowadzeniem angielskiego stopera. Początkowe propozycje zostały odrzucone, jednak klub nie zrezygnował z negocjacji i ostatecznie przedstawił ofertę, która przekonała Chelsea do sprzedaży zawodnika. Tym samym włoski zespół wygrał rywalizację o podpis Chalobaha, którym wcześniej interesował się również Inter. Mediolańczycy z czasem skierowali jednak swoją uwagę na Cristiana Romero z Tottenhamu.

Jak przekazał Fabrizio Romano, strony osiągnęły porozumienie przy kwocie 30 milionów euro podstawy oraz 6 milionów euro w bonusach. Łączna wartość transakcji może więc wynieść 36 milionów euro. Chelsea zagwarantowała sobie również klauzulę dotyczącą udziału w ewentualnym przyszłym transferze obrońcy.

Finalizacja transferu jest już bardzo blisko. Według Gianluki Di Marzio Chalobah ma pojawić się we Włoszech w środą lub w czwartek. W tym czasie przejdzie obowiązkowe badania medyczne, a następnie podpisze kontrakt z Como.

Dla klubu z Lombardii będzie to kolejne mocne wzmocnienie przed nowym sezonem. Wysoka kwota odstępnego pokazuje, że Como chce powtórzyć sukces z poprzedniego sezoni i konsekwentnie inwestuje w zawodników, którzy mają podnieść poziom drużyny przed rywalizacją w Serie A i Lidze Mistrzów.