Roma chce gwiazdę Juventusu. Zaskakujący pomysł Gasperiniego

15:48, 3. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Roma nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, obok Endricka z Realu Madryt na liście życzeń Gian Piero Gasperiniego znalazł się także Nico Gonzalez z Juventusu.

Gian Piero Gasperini
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Przyszłość Nico Gonzaleza zależy od rozmów z Atletico

Roma sfinalizowała już transfery Santiago Castro i Konstantinosa Koulierakisa, dlatego teraz skupia się na pozyskaniu skrzydłowego. Jednym z głównych nazwisk pozostaje Endrick, którego Real Madryt mógłby wypożyczyć na specjalnych warunkach. Równocześnie działacze analizują jednak inne możliwości, a według „La Gazzetta dello Sport” wysoko oceniany jest również Nico Gonzalez.

Argentyńczyk od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań Gian Piero Gasperiniego. Szkoleniowiec ceni jego wszechstronność, ponieważ 28-latek może występować zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle. Dodatkowym atutem jest doświadczenie zdobyte w ligach włoskiej, niemieckiej i hiszpańskiej, co sprawia, że mógłby szybko odnaleźć się w zespole ze stolicy Włoch.

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Na razie najważniejszą kwestią pozostają rozmowy Juventusu z Atletico Madryt. Hiszpański klub chciałby zatrzymać Gonzaleza po wypożyczeniu, ale nie zamierza spełnić oczekiwań finansowych Bianconerich. Atletico oferuje około 23-24 milionów euro, natomiast Juventus liczy na co najmniej 27 milionów euro. Według źródła zawodnik najchętniej pozostałby w Madrycie, jednak brak porozumienia może zmusić go do poszukania nowego klubu.

Jeżeli negocjacje definitywnie zakończą się niepowodzeniem, Roma będzie gotowa wykorzystać okazję. Włoskie media podkreślają, że klub uważnie śledzi rozwój sytuacji i może rozpocząć rozmowy z Juventusem. Na razie nie zapadły żadne ostateczne decyzje, ale Nico Gonzalez pozostaje jedną z opcji.