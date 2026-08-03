Vinicius walczy o podwyżkę, Real poznał żądania. Wtedy przedłuży umowę

Vinicius Junior ma ważną umowę z Realem Madryt tylko do 2027 roku. Aktualnie trwają przepychanki między stronami, a jego przyszłość jest niepewna. "AS" ujawnia żądania gwiazdora.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius oczekuje wyrównania warunków Mbappe

Real Madryt może tego lata stracić Viniciusa Juniora, nad którego transferem mocno pracuje Arsenal. W Londynie uznano, że to być może jedyna szansa, aby go pozyskać, dlatego pragną z niej skorzystać. Na dzisiaj żadne decyzje nie zapadły – Brazylijczyk wrócił dopiero z urlopu po mistrzostwach świata i ma przed sobą kluczowe rozmowy z włodarzami hiszpańskiego klubu.

Nie jest tajemnicą, że zarówno dla Viniciusa, jak i Realu Madryt, priorytetem jest kontynuowanie współpracy. Problem tkwi w szczegółach – strony nie potrafiły dotąd dogadać się w kwestii warunków. Jeszcze w zeszłym roku skrzydłowy miał oczekiwań zarobków na poziomie aż 30 milionów euro netto. Zmniejszył swoje żądania do 20 mln euro, natomiast pojawiły się też inne kwestie, z których musieliby wywiązać się Królewscy.

Vinicius z zazdrością spogląda na to, co przy podpisaniu kontraktu wypracował sobie Kylian Mbappe. „AS” ujawnia szczegóły dotyczące jego oczekiwań. W ramach nowego porozumienia chciałby solidnej premii za podpis, a także większych praw do wizerunku. Francuz ma prawie 100% praw do swojego wizerunku, co gwarantuje mu dodatkowy zarobek z reklam.

Jeśli Real nie dojdzie do porozumienia z Viniciusem, jego hitowy transfer do Arsenalu może się wydarzyć. Klub nie pozwoli sobie na odejście gwiazdora w przyszłym roku za darmo.