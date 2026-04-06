Zieliński na ustach Włochów. Aż trudno uwierzyć, w to co piszą

08:24, 6. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  leggo.it, sportmediaset.mediaset.it

"Jego elegancja z piłką na boisku jest wyjątkowa. Porusza się z niezwykłą gracją" - tak występ Piotra Zielińskiego z AS Romą opisał serwis "leggo.it". Polak zanotował kolejny świetny występ i asystę w Serie A.

Piotr Zieliński
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński ze świetnymi ocenami po meczu z Romą

Piotr Zieliński rozgrywa obecnie chyba jeden z swoich najlepszych okresów w karierze. Zdaniem wielu, forma Polaka przewyższa nawet tę z mistrzowskiego sezonu w barwach Napoli. Pomocnik Interu Mediolan jest fundamentalną postacią swojego zespołu i właściwie potwierdza to w każdym meczu. Mediolańczycy, którzy pewnie zmierzają po kolejne mistrzostwo kraju, są zachwyceni z gry „Grande Pietro”.

Nie można jednak się dziwić, w ostatnim hitowym meczu Polak zanotował asystę przy kapitalnym golu Hakana Calhanoglu. Poza tym zagrał świetny mecz, co doceniają włoskie media.

Jego elegancja z piłką na boisku jest wyjątkowa. Porusza się z niezwykłą gracją, nie dotyka piłki, a właściwie ją pieści. Jego zagrania nigdy nie są proste i banalne – czytamy na łamach „leggo.it”.

Cenny w niektórych akcjach łączących zawodników za nim i przed nim, próbował też kilka razy samemu kończyć sytuacje, ale bez większego powodzenia – dodał serwis „sportmediaset.mediaset.it”.

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował trzy asysty. Jego obecna umowa z klubem z Mediolanu wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski aktualnie na 10 milionów euro.

