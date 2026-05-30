Bayern Monachium rusza po byłego zawodnika Barclony

Marcus Rashford poprzedni sezon spędził w stolicy Katalonii. Barcelona pozyskała go na zasadzie wypożyczenia i rozważała możliwość transferu definitywnego, ale Manchester United postawił zaporowe warunki. Wszystko wskazuje na to, że Duma Katalonii nie wznowi negocjacji z Czerwonymi Diabłami, co zamierza wykorzystać Bayern Monachium.

Steven Railston przekonuje, że Bawarczycy w letnim okienku mają ruszyć po 28-latka, który chce zmienić klubowe barwy. Celem numer jeden dla Die Roten był Anthony Gordon, jednak skrzydłowy Newcastle zdecydował się na przeprowadzkę do La Liga. Barcelona już potwierdziła przeprowadzkę wychowanka Evertonu.

Rashford w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań, w których zdobył 14 bramek i zanotował taką samą liczbę asyst. Transfer 70-krotneg reprezentanta Anglii będzie dla ekipy z Monachium zdecydowanie mniej kosztowny niż sprowadzenie Gordona. Manchester zamierzał pożegnać napastnika za 30 milionów euro. Blaugrana uznała tę kwotę za wygórowaną.