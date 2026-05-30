Gwiazdy wracają do gry. Co Enrique i Arteta przygotują na finał LM?

09:17, 30. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

PSG - Arsenal to pojedynek w wielkim finale Ligi Mistrzów 2026. Kto okaże się lepszy w starciu na Puskas Arena w Budapeszcie i sięgnie po prestiżowe trofeum? Znamy przewidywane składy na to spotkanie.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i Luis Enrique

PSG – Arsenal: to jedenastki na finał LM

Już o 18:00 na Puskas Arena rozpocznie się najważniejszy mecz tego roku w klubowych zmaganiach. Na placu boju pozostały już tylko dwie drużyny – PSG i Arsenal. Paryżanie bronią tytułu, natomiast dla Kanonierów jest to okazja na pierwsze zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach.

Trudno wskazać faworyta rywalizacji w Budapeszcie. Drużyna Luisa Enrique przystępuje do tego pojedynku po zdecydowanie mniej wyczerpującym sezonie niż rywale z Londynu. Zwycięzcy poprzedniej edycji LM pojawili się w stolicy Węgier w najmocniejszym możliwym składzie.

Natomiast The Gunners będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Bena White’a. Z kolei wracający do pełni sił Mikel Merino i Jurrien Timber mają szansę na występ w tym spotkaniu. Wszystko wskazuje na to, że hiszpański pomocnik rozpocznie mecz na ławce rezerwowych, natomiast Holender może znaleźć się w wyjściowej jedenastce.

PSG – Arsenal: przewidywane składy

PSG: Matwiej Safonow – Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Achraf Hakimi – Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Chwicza Kwaracchelia, Ousmane Dembele, Desire Doue

Arsenal: David Raya – Riccardo Calafiori, Gabriel William Saliba, Jurrien Timber – Myles Lewis-Skelly, Declan Rice – Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka – Viktor Gyokeres

