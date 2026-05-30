Europejscy giganci wyczuli okazję. Stawką jest gwiazda Liverpoolu

Ibrahima Konate może wkrótce stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów na rynku. O utalentowanego defensora Liverpoolu zabiegają czołowe europejskie potęgi.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Cztery potęgi kontra Liverpool

Ibrahima Konate znalazł się w centrum transferowej rywalizacji największych klubów Europy. Jak informuje francuski dziennik „L’Equipe”, przyszłość obrońcy Liverpoolu pozostaje niepewna, a zainteresowanie jego usługami wykazują między innymi: Paris Saint-Germain, Real Madryt, Bayern Monachium oraz Chelsea.

Według informacji przekazanych przez źródło, rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu Francuza z Liverpoolem utknęły w martwym punkcie. Najnowsze sugestie mają przekonywać, że strony nie są bliskie osiągnięcia porozumienia, a szanse na podpisanie nowej umowy są obecnie niewielkie. W efekcie coraz bardziej realny staje się scenariusz, w którym Konate opuści klub z Anfield Road po wygaśnięciu obecnego kontraktu i będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Francuska gazeta podkreśla, że przyczyną impasu są różnice dotyczące zarówno wartości kontraktu, jak i jego struktury. Dodatkowo na atmosferę wokół negocjacji miał wpłynąć rozczarowujący sezon Liverpoolu, który nie spełnił oczekiwań związanych z walką o najważniejsze trofea.

Jeszcze niedawno za głównego faworyta do pozyskania reprezentanta Francji uznawano Paris Saint-Germain. Klub ze stolicy Francji od dłuższego czasu monitoruje sytuację środkowego obrońcy i widzi w nim ważne wzmocnienie linii defensywnej. Jak jednak zaznacza „L’Equipe”, do walki o podpis piłkarza włączyły się również Real Madryt, Bayern Monachium oraz Chelsea, co może doprowadzić do jednej z najciekawszych transferowych batalii najbliższych miesięcy.

Konate należy do grona najbardziej cenionych stoperów swojego pokolenia i regularnie występuje w reprezentacji Francji. Według informacji dziennikarzy z Francji, zawodnik chce uporządkować swoją sytuację klubową przed rozpoczęciem przygotowań do MŚ 2026 roku. Oznacza to, że decyzja dotycząca jego przyszłości może zapaść znacznie wcześniej, niż wielu kibiców się spodziewa.