Barcelona wytypowała alternatywą dla Alvareza. On też chce grać na Camp Nou

FC Barcelona nie chce uzależniać letnich planów od jednego nazwiska. Klub ma przygotowany wariant awaryjny, a wskazany napastnik sam czeka na sygnał z Camp Nou.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Lamine Yamal

Barcelona ma plan awaryjny

Julian Alvarez pozostaje jednym z nazwisk, które najbardziej rozpalają wyobraźnię kibiców FC Barcelony. Problem w tym, że ewentualne rozmowy z Atletico Madryt nie zapowiadają się łatwo. Klub ze stolicy Hiszpanii ma twarde stanowisko, dlatego na Camp Nou nie chcą zostać bez alternatywy.

Według „Don Balon” jednym z piłkarzy branych pod uwagę jest Dusan Vlahović. Serbski napastnik zakończył etap w Juventusie i został zaoferowany Barcelonie. Na razie sprawa nie wyszła poza pierwszy kontakt, ale jego nazwisko znajduje się na liście ocenianych opcji.

Deco ma posiadać pozytywne raporty na temat Vlahovicia i znać warunki, jakich oczekuje otoczenie zawodnika. Priorytetem wciąż ma być jednak Alvarez. Serb może wrócić do gry dopiero wtedy, gdy temat Argentyńczyka ostatecznie się zablokuje.

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Vlahović chce trafić do La Liga

Największym atutem Vlahovicia jest jego nastawienie. Napastnik ma marzyć o grze dla Barcelony i czekać, czy klub wykona konkretny ruch. Z tego powodu nie spieszy się z podjęciem decyzji w sprawie innych ofert.

Jedną z nich miał przedstawić Besiktas. Propozycja tureckiego klubu jest opisywana jako istotna finansowo, ale Vlahović chce nadal rywalizować na najwyższym poziomie. La Liga ma być dla niego idealnym kierunkiem na kolejny etap kariery.

Barcelona widzi w tym szansę, ale nie wszystko zależy od woli piłkarza. Największym problemem pozostaje pensja Serba. Jego oczekiwania mają być dalekie od obecnych możliwości finansowych klubu, który nadal musi pilnować limitów i struktury płac.