Mourinho wskazał Realowi transfer najlepszego piłkarza Serie A

09:35, 8. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Nicolo Schira

Real Madryt analizuje kolejne nazwiska do środka pola. W związku z tym w klubie pojawił się ciekawy trop związany z Jose Mourinho.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / ALamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

McTominay na liście Realu

Scott McTominay znalazł się w gronie pomocników obserwowanych przez Real Madryt. Zawodnik Napoli jest jednym z piłkarzy, którzy mogą pasować do planów przebudowy środka pola.

Wątek jest tym ciekawszy, że wysoko cenić ma go Jose Mourinho, który rzekomo poprosił Real Madryt o zbadanie tematu – takie informacje przekazał Nicolo Schira. Portugalczyk dobrze zna Szkota z Manchesteru United. To właśnie za jego kadencji McTominay zaczął regularniej pojawiać się w pierwszym zespole.

Za zawodnikiem przemawia ostatni sezon. W poprzednich rozgrywkach ligowych rozegrał 33 mecze, strzelił dziesięć goli i zanotował trzy asysty. Jak na środkowego pomocnika to dorobek, który trudno zignorować. Z kolei w rozgrywkach 2024/2025 został uznany za najlepszego piłkarza całej Serie A.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real może szukać tańszej opcji

McTominay ma kosztować około 40 milionów euro. Dla Realu byłaby to znacznie tańsza opcja niż inni pomocnicy łączeni z klubem, wśród których pojawiały się nazwiska Joao Nevesa, Vitinhi czy Rodriego.

Na razie nie ma jednak decyzji o konkretnym ruchu. Ewentualny transfer może zależeć od sytuacji obecnych piłkarzy Realu. Z odejściem byli łączeni Aurelien Tchouameni oraz Federico Valverde, a najbardziej prawdopodobny ma być scenariusz z transferem Camavingi.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości