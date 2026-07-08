Mourinho wskazał Realowi transfer najlepszego piłkarza Serie A

Real Madryt analizuje kolejne nazwiska do środka pola. W związku z tym w klubie pojawił się ciekawy trop związany z Jose Mourinho.

Maciej Rogowski / ALamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

McTominay na liście Realu

Scott McTominay znalazł się w gronie pomocników obserwowanych przez Real Madryt. Zawodnik Napoli jest jednym z piłkarzy, którzy mogą pasować do planów przebudowy środka pola.

Wątek jest tym ciekawszy, że wysoko cenić ma go Jose Mourinho, który rzekomo poprosił Real Madryt o zbadanie tematu – takie informacje przekazał Nicolo Schira. Portugalczyk dobrze zna Szkota z Manchesteru United. To właśnie za jego kadencji McTominay zaczął regularniej pojawiać się w pierwszym zespole.

Za zawodnikiem przemawia ostatni sezon. W poprzednich rozgrywkach ligowych rozegrał 33 mecze, strzelił dziesięć goli i zanotował trzy asysty. Jak na środkowego pomocnika to dorobek, który trudno zignorować. Z kolei w rozgrywkach 2024/2025 został uznany za najlepszego piłkarza całej Serie A.

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Real może szukać tańszej opcji

McTominay ma kosztować około 40 milionów euro. Dla Realu byłaby to znacznie tańsza opcja niż inni pomocnicy łączeni z klubem, wśród których pojawiały się nazwiska Joao Nevesa, Vitinhi czy Rodriego.

Na razie nie ma jednak decyzji o konkretnym ruchu. Ewentualny transfer może zależeć od sytuacji obecnych piłkarzy Realu. Z odejściem byli łączeni Aurelien Tchouameni oraz Federico Valverde, a najbardziej prawdopodobny ma być scenariusz z transferem Camavingi.