10 milionów euro i otwarte drzwi. Lukaku znalazł się w centrum uwagi

fot. Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Transferowa bomba z udziałem Lukaku. Ruszyła walka o wielkie nazwisko

Romelu Lukaku może wkrótce stanąć przed jedną z najciekawszych decyzji w końcowej fazie swojej kariery. Belgijski napastnik, który w ostatnim sezonie reprezentował barwy SSC Napoli, wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje Nicolo Schira, sytuację doświadczonego snajpera uważnie monitorują dwa największe kluby tureckiej Super Lig, czyli Fenerbahce oraz Besiktas.

Według włoskiego dziennikarza obie ekipy nie ograniczają się jedynie do obserwacji. Przedstawiciele klubów mieli już skontaktować się z klubem z Serie A, aby poznać warunki ewentualnej transakcji. Włoska ekipa nie zamyka się na rozmowy, a kwota potrzebna do sfinalizowania transferu ma wynieść mniej więcej 10 milionów euro.

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Co prawda Lukaku pozostaje związany kontraktem z Napoli do czerwca 2027 roku, to jego przyszłość nie jest dzisiaj przesądzona. Włoski klub analizuje różne możliwości dotyczące składu na kolejny sezon, a sprzedaż jednego z najbardziej rozpoznawalnych zawodników drużyny może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Dla tureckich gigantów byłby to transfer o ogromnym znaczeniu. Lukaku przez lata występował na najwyższym europejskim poziomie, reprezentując barwy między innymi takich zespołów jak: Chelsea, Inter Mediolan, Manchester United czy AS Roma. Jego nazwisko nadal przyciąga uwagę kibiców i sponsorów, dlatego walka o podpis Belga może jeszcze nabrać tempa.