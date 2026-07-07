Szwajcaria – Kolumbia: typy i kursy. Helweci rozpędzeni, młoda gwiazda błyszczy

Szwajcaria - Kolumbia to spotkanie 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Starcie odbędzie się we wtorek (7 lipca) o godzinie 22:00. Helweci z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej na mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Johan Manzambi

Szwajcaria Kolumbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2026 09:04

Szwajcaria – Kolumbia: typy bukmacherskie

Reprezentacja Szwajcarii zmierzy się we wtorek z Kolumbią na stadionie BC Place w Vancouver w walce o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata 2026. Obie drużyny prezentują wysoką formę, dlatego zapowiada się jedno z najciekawszych spotkań 1/8 finału.

Podopieczni Murata Yakina nie rozpoczęli turnieju najlepiej, remisując z Katarem. Z każdym kolejnym występem Szwajcarzy prezentują się jednak coraz lepiej, odnosząc trzy zwycięstwa z rzędu. Jedną z największych gwiazd zespołu jest Johan Manzambi. 20-letni pomocnik ma na swoim koncie już trzy bramki i dwie asysty.

Tymczasem zespół prowadzony przez Nestora Lorenzo pozostaje niepokonany od sześciu spotkań, odnosząc pięć zwycięstw i notując jeden remis. Stratę punktów Los Cafeteros zanotowali w bezbramkowym starciu z Portugalią, a ich znakiem rozpoznawczym podczas mundialu jest bardzo solidna gra w defensywie. Mój typ: zwycięstwo Kolumbii.

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Szwajcaria – Kolumbia: ostatnie wyniki

Szwajcarzy rozpoczęli mundial od remisu z Katarem (1:1), ale potem złapali właściwy rytm. W kolejnych spotkaniach drużyna Yakina pokonała Bośnię i Hercegowinę (4:1) oraz Kanadę (2:1). W 1/16 finału Helweci potwierdzili swoją dobrą dyspozycję, eliminując Algierię po zwycięstwie (2:0). Na listę strzelców wpisali się Breel Embolo oraz Dan Ndoye.

Kolumbia również może pochwalić się bardzo solidnymi wynikami podczas turnieju w Ameryce Północnej. Los Cafeteros rozpoczęli rywalizację od zwycięstwa nad Uzbekistanem (3:1), a następnie pokonali Demokratyczną Republikę Konga (1:0). W ostatnim meczu fazy grupowej podopieczni Lorenzo zremisowali z Portugalią (0:0). W fazie pucharowej Kolumbijczycy stoczyli zacięty bój z Ghaną, ale ostatecznie zwyciężyli (1:0) po trafieniu Jhona Ariasa.

Szwajcaria – Kolumbia: historia

Kolumbijscy piłkarze mają korzystniejszy bilans w bezpośrednich starciach ze Szwajcarią. Podczas mistrzostw świata 1994 w Stanach Zjednoczonych obie reprezentacje spotkały się w fazie grupowej, a Los Cafeteros zwyciężyli (2:0). Wygrana nie pozwoliła jednak Kolumbijczykom awansować do kolejnej rundy turnieju. Kolejne spotkanie tych drużyn odbyło się w marcu 2027 roku i miało charakter towarzyski. Również górą była Kolumbia, która pokonała Szwajcarię (3:1).

Szwajcaria – Kolumbia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich faworytami wtorkowego meczu są Kolumbijczycy. W ofercie STS kurs na zwycięstwo drużyny z Ameryki Południowej wynosi około 2.30, a triumf Szwajcarii został wyceniony na poziomie mniej więcej 3.50.

Szwajcaria Kolumbia 3.60 3.15 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2026 09:04

Szwajcaria – Kolumbia: przewidywane składy

Szwajcaria: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Xhaka, Freuler – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo

Kolumbia: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Arias, Puerta – Rodriguez, Suarez, Diaz

Szwajcaria – Kolumbia:

Kto awansuje do ćwierćfinału MŚ 2026? Szwajcaria

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Szwajcaria – Kolumbia: transmisja meczu

Spotkanie Szwajcarii z Kolumbią w ramach 1/8 finału MŚ 2026 odbędzie się we wtorek (7 lipca) o godzinie 22:00. Transmisja meczu będzie dostępna na antenach TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl i aploikacji mobilnej TVP.

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