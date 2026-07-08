Grabara łączony z transferem! To może być jego nowy klub

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara w Serie A? Znana marka rozważa jego transfer

Kamil Grabara ma za sobą trudny sezon w Bundeslidze. Choć indywidualnie radził sobie bardzo dobrze, fatalne wyniki Wolfsburga przyczyniła się do spadku z tamtejszej ekstraklasy. Sam Polak wielokrotnie utrzymywał drużynę przy życiu i zapracował na duże uznanie, więc naturalnie łączy się go ze zmianą otoczenia. Niewiele wskazuje na to, aby również w kolejnym sezonie miał grać dla Wolfsburga.

Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak potoczy się dalsza kariera Grabary. O jego potencjalnym pracodawcy mówi się niewiele – kilka dni temu media informowały o zainteresowaniu ze strony Club Brugge. Oczywiście bramkarz wolałby grać w mocniejszej lidze, a zapewnić mu to może Atalanta Bergamo. Matteo Moretto ujawnia, że włoski klub myśli o pozyskaniu reprezentanta Polski.

Atalanta jest zainteresowana jego transferem i sonduje temat. Chce poznać zarówno nastawienie Grabary, jak i oczekiwania finansowe Wolfsburga. Z pewnością byłby to dla niego ciekawy ruch – do Bergamo w przeszłości trafiało wielu zawodników w trudnym momencie, a klub pozwalał im się odbudować.

L’Atalanta ha chiesto informazioni per Kamil Grabara, portiere del VfL Wolfsburg. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 7, 2026

Grabara spędził w Wolfsburgu dwa lata. W sezonie 2025/2026 zanotował komplet występów w Bundeslidze oraz Pucharze Niemiec, łącznie gromadząc ich 37. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro.

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