Radomiak Radom ma nowego zawodnika. Brazylijczyk wrócił do Ekstraklasy

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek

Conrado nowym piłkarzem Radomiaka

Radomiak Radom przygotowuje się do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Tego lata klub z Mazowsza pożegnał Mauridesa, Michała Kaputa, zaś Leandro zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Niedawno też Tomasz Kaczmarek został mianowany nowym szkoleniowcem i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku.

Do tej pory Radomiak ogłosił już kilka wzmocnień. Do zespołu dołączyli Kacper Karasek z Motoru Lublin, Fernando Goure z KVC Westerlo, Manu z UD Santaren oraz Bartłomiej Gradecki z Ruchu Chorzów. Na tym jednak działania transferowe radomskiego klubu się nie zakończyły.

Kolejnym zawodnikiem został Conrado, dla którego jest to powrót do polskiej ligi po półtorarocznej przerwie. Brazylijczyk doskonale zna realia Ekstraklasy, ponieważ wcześniej przez kilka sezonów reprezentował barwy Lechii Gdańsk.

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W zespole z Trójmiasta lewy obrońca rozegrał 108 spotkań w Ekstraklasie i zdobył pięć bramek. Conrado wyróżniał się przede wszystkim ofensywnym stylem gry oraz szybkością. Po odejściu z Lechii Brazylijczyk wrócił na chwilę do ojczyzn, a następnie ponownie przeniósł się do Europy.

Ostatnim klubem zawodnika był rumuński Otelul Galati. Conrado wystąpił w 29 meczach rumuńskiej ekstraklasy i zdobył osiem bramek. Transfer 29-latka ma zwiększyć rywalizację na lewej stronie boiska. Brazylijczyk podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. W barwach Zielonych będzie występował z numerem 97.

Radomiak rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy od spotkania przed własną publicznością. Pierwszym rywalem drużyny Kaczmarka będzie Wieczysta Kraków. Mecz zaplanowano na piątek, 24 lipca, o godzinie 18:00.