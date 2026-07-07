Argentyna – Egipt: typy i kursy. Messi vs Salah w walce o ćwierćfinał mundialu

Argentyna - Egipt: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna Egipt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2026 09:03

Argentyna – Egipt: typy bukmacherskie

7 lipca czeka nas mecz 1/8 finału mistrzostw świata 2026 z udziałem obrońcy trofeum. Atlanta, a konkretnie Mercedes-Benz Stadium będzie gospodarzem spotkania Argentyna – Egipt. W teorii przed Argentyńczykami kolejne spotkanie, w którym to oni będą wyraźnym faworytem. Ta sytuacja nie zawsze przekłada się na końcowy wynik, o czym przekonaliśmy się rundę wcześniej. W niej Argentyna miała sporo kłopotów z wywalczeniem awansu. Jak będzie tym razem? Naprzeciw siebie staną Leo Messi i Mohamed Salah, stąd o gole powinniśmy być spokojni. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

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Argentyna – Egipt: ostatnie wyniki

Za reprezentacją Argentyny dotychczas najbardziej wymagający sprawdzian na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Argentyńczycy rywalizowali z Republiką Zielonego Przylądka, którą pokonali 3:2. Potrzebowali oni jednak do tego dogrywki. Znacznie łatwiejsze były zmagania w fazie grupowej, w której Argentyna zdobyła komplet dziewięciu punktów z bilansem bramkowym 8:1.

Egipt pozostaje niepokonany na mistrzostwach świata. Zaczęło się od niespodziewanego remisu 1:1 z Belgią. Identyczny wynik miał miejsce w konfrontacji z Iranem. Z kolei Nową Zelandię Irańczycy pokonali 3:1. W 1/16 finału mundialu Egipt trafił na Australię, z którą rozegrał dogrywkę, a o wyniku i tak rozstrzygnęły rzuty karne. Te lepiej wykonywali Egipcjanie.

Argentyna – Egipt: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą od blisko dwóch dekad. W marcu 2008 roku Argentyna pokonała Egipt bez straty gola w meczu towarzyskim (2:0).

Argentyna – Egipt: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.38. Wygraną Egiptumożesz zagrać po kursie 9.10.

Argentyna Egipt 1.34 5.10 9.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2026 09:03

Argentyna – Egipt: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Wygrana Egiptu Wygrana Argentyny

Wygrana Egiptu 0 Votes

Argentyna – Egipt: przewidywane składy

Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro M.

Egipt: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

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Argentyna – Egipt: transmisja meczu

Pojedynek między Argentyną a Egiptem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się we wtorek (7 lipca) o godzinie 18:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych telewizyjnym TVP2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

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