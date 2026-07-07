AS Roma dopięła kluczową sprawę. To ważny sygnał dla kibiców

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Paulo Dybala przystał na warunki nowej umowy z Romą

Paulo Dybala pozostanie zawodnikiem AS Romy na dłużej. Wszystko wskazuje na to, że jedna z najważniejszych postaci zespołu z włoskiej stolicy osiągnęła porozumienie z klubem w sprawie nowego kontraktu, kończąc tym samym spekulacje dotyczące swojej przyszłości.

Jak poinformował Fabrizio Romano na X, Argentyńczyk zaakceptował wszystkie warunki przedstawione przez klub z Rzymu i zgodził się na przedłużenie współpracy. Nowa umowa ma obowiązywać do 2027 roku i zawierać dodatkowe bonusy uzależnione od wyników drużyny oraz indywidualnych osiągnięć zawodnika. W porozumieniu znalazła się również jednostronna opcja pozwalająca na wydłużenie współpracy o kolejne dwanaście miesięcy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szczególnie istotnym elementem negocjacji była kwestia wynagrodzenia. Według wieści insidera Dybala zgodził się na znaczącą obniżkę pensji, pokazując tym samym swoje przywiązanie do klubu oraz gotowość do dalszego budowania projektu sportowego.

🚨💛❤️ Paulo Dybala has agreed all terms of new deal at AS Roma, never in doubt. 🇦🇷



He’s staying at the club to play UCL football with reduced salary, new deal completed. pic.twitter.com/mnGlgmErWZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

W ostatnich miesiącach wokół piłkarza pojawiało się wiele spekulacji transferowych. Zainteresowanie jego sytuacją wykazywało między innymi Boca Juniors, które liczyło na sprowadzenie reprezentanta Argentyny bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Ostatecznie ofensywny zawodnik postanowił jednak pozostać w Europie.

Duże znaczenie miała perspektywa gry w Lidze Mistrzów oraz wizja przedstawiona przez nowego szkoleniowca. Romano podkreślił, że Gian Piero Gasperini odegrał kluczową rolę w całym procesie. Trener uważa Dybalę za jedną z kluczowych postaci swojego projektu i od początku zabiegał o zatrzymanie go w drużynie.