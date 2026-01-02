Adam Buksa nie tak wyobrażał sobie początek 2026 roku. Napastnik Udinese nabawił się kontuzji, w wyniku której opuści pierwszy noworoczny mecz Serie A z Como.

Buksa nie pomoże Udinese

Adam Buksa nie może przebić się do wyjściowego składu włoskiego Udinese. Reprezentant Polski zagrał tylko dwa mecze od pierwszej minuty. Jednocześnie regularnie wchodzi na boisko, próbując przekonać do siebie trenera Kostę Runjaicia. W najbliższym czasie 29-latka czeka jednak przymusowa przerwa.

W Włoch dotarły informacje o problemie zdrowotnym polskiego napastnika. Buksa nabawił się kontuzji łydki, która wyklucza go z sobotniego meczu z Como. Sztab Udinese wolał nie ryzykować pogłębienia się urazu 29-letniego napastnika. Stan zdrowia Polaka zostanie ponownie oceniony w najbliższych dniach. Celem jest bowiem jak najszybszy powrót Buksy do zdrowia.

29-letni reprezentant Polski rozegrał w tym sezonie 16 meczów w barwach Udinese. Na boisku spędził ponad 600 minut. W tym czasie zdobył jedną bramkę (z Lecce). Piłkarzem Udinese jest też Jakub Piotrowski. Klub Polaków kolejny mecz rozegra 7 stycznia na wyjeździe z Torino.

