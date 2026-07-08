AC Milan pozbędzie się pomocnika. Pojawił się konkretny kierunek

08:42, 8. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

AC Milan nie wiąże już przyszłości z Ismaelem Bennacerem. Fabrizio Romano ujawnił, iż algierski pomocnik jest bliski porozumienia z Al-Shamal SC.

Ruben Amorim
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Al-Shamal SC blisko porozumienia z Ismaelem Bennacerem

Ismael Bennacer wkrótce zakończy swoją przygodę z AC Milan. Jak poinformował Fabrizio Romano, algierski pomocnik ma opuścić włoski klub za porozumieniem obu stron i podpisać kontrakt z katarskim Al-Shamal SC.

Według włoskiego dziennikarza strony są już na zaawansowanym etapie rozmów, a przedstawiciele katarskiego klubu dopracowują ostatnie szczegóły umowy. Finalizacja transferu ma nastąpić w najbliższych dniach, jeśli nie pojawią się niespodziewane przeszkody.

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28-letni Bennacer trafił do włoskiego giganta latem 2019 roku z Empoli za około 17 mln euro. Jego największym sukcesem w barwach mediolańskiego klubu było zdobycie mistrzostwa Włoch w sezonie 2021/2022. Wówczas Rossoneri po jedenastu latach przerwy sięgnęli po upragnione Scudetto.

Algierczyk przez lata był ceniony przede wszystkim za świetną technikę. Pełnił ważną rolę zarówno w odbiorze piłki, jak i w budowaniu akcji ofensywnych zespołu. W poprzednim sezonie Bennacer został wypożyczony do Dinama Zagrzeb. W barwach chorwackiego klubu rozegrał łącznie 19 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.

Natomiast algierski pomocnik w Milanie uzbierał 178 meczów i zanotował osiem trafień. Warto też dodać, że Al-Shamal zajął drugie miejsce w tabeli katarskiej ekstraklasy. Szkoleniowcem jest Katalończyk David Prats, który w przeszłości pracował w strukturach Barcelony.

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