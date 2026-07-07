FC Barcelona może zarobić na transferze swojego wychowanka

Sergi Dominguez jest bardzo bliski przeprowadzki z Dinama Zagrzeb do Lazio Rzym. Kwota tej transakcji ma wynieść ponad 10 milionów euro, z czego 20 procent powędruje na konto Barcelony - podaje gazeta Mundo Deportivo.

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Sergi Dominguez

Sergi Dominguez bardzo blisko Lazio Rzym

Sergi Dominguez ma za sobą bardzo udany sezon w lidze chorwackiej w barwach Dinama Zagrzeb, dzięki czemu wzbudził duże zainteresowanie na rynku transferowym. 21-letni stoper był łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, jednak ostatecznie odrzucił propozycje od tamtejszych drużyn. Wszystko wskazuje na to, że hiszpański obrońca będzie kontynuował swoją karierę w Serie A, gdzie wkrótce może zasilić jeden z czołowych włoskich zespołów.

Jak poinformował we wtorkowy wieczór dziennik „Mundo Deportivo”, Dominguez jest bowiem o krok od przeprowadzki do tamtejszego Lazio Rzym. Włoski klub ma zapłacić za defensora ponad 10 milionów euro. Co ciekawe, na tej transakcji skorzysta również były pracodawca zawodnika – FC Barcelona – która przy sprzedaży piłkarza zagwarantowała sobie 20 procent od kwoty kolejnego transferu. Oznacza to, że kataloński gigant wzbogaci się o około 2 miliony euro.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii występuje w koszulce wspomnianego wyżej Dinama Zagrzeb od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Chorwacji właśnie z Barcelony za 1,2 miliona euro. Mierzący 191 centymetrów środkowy obrońca jest wychowankiem słynnej akademii La Masia. Sergi Dominguez w minionej kampanii rozegrał 41 spotkań, zdobył dwie bramki oraz zanotował cztery asysty, potwierdzając swój duży potencjał.

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