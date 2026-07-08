Kacper Tobiasz łączony z Anglią. Nagły zwrot akcji

09:59, 8. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  gazettelive.co.uk

Kacper Tobiasz opuścił Legię Warszawa i szuka nowego klubu. Jak podaje serwis gazettelive.co.uk, Middlesbrough miało już zrezygnować z transferu 23-letniego bramkarza.

Kacper Tobiasz
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Middlesbrough miało wycofać się z transferu Kacpra Tobiasza

Kacper Tobiasz zakończył swoją przygodę z Legią Warszawa. 23-letni bramkarz, który przez lata był związany z klubem z Łazienkowskiej, nie doszedł do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Teraz Polak musi znaleźć nowego pracodawcę, a jego nazwisko w ostatnich tygodniach było mocno łączone z przeprowadzką do Anglii.

Golkiper jest wychowankiem Legii W pierwszym zespole rozegrał łącznie 139 spotkań, zachowując 40 czystych kont. Przez pewien czas był uznawany za jednego z najbardziej obiecujących młodych bramkarzy.

Ostatni sezon nie był jednak dla Tobiasza szczególnie udany. Nie zawsze był pewnym punktem zespołu, a Legia przeżywała trudny okres i długo musiała walczyć o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

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Po odejściu z Warszawy Tobiasz szybko zaczął być łączony z zagranicznym transferem. Szczególne zainteresowanie wzbudził kierunek angielski. Jak informował „Fakt”, polski bramkarz miał być blisko podpisania kontraktu z klubem występującym na Wyspach Brytyjskich, a konkretnie w Championship.

Przez długi czas wydawało się, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Tobiasza będzie Middlesbrough. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał jednak portal gazettelive.co.uk. Według doniesień Middlesbrough miało ostatecznie zrezygnować z transferu 23-latka.

Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie kolejny krok Tobiasza. Niewykluczone, że zawodnik wybierze inną ofertę z angielskiej Championship, Na ten moment nie pojawiły się jednak konkretne informacje dotyczące zainteresowania ze strony innych klubów.

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