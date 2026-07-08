Egipt reaguje po porażce z Argentyną. Składa skargę do FIFA!

Egipt przegrał z Argentyną 2-3 i odpadł z mistrzostw świata. Temu spotkaniu towarzyszyły bardzo duże kontrowersje sędziowskie. Egipska federacja składa skargę do FIFA i domaga się ukarania arbitrów.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Francois Letexier

Egipt domaga się kary dla Letexiera i jego zespołu

Argentyna po szalonym spotkaniu wyeliminowała Egipt i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. W pewnym momencie przegrywała dwoma bramkami, by obudzić się w końcówce, odwrócić losy rywalizacji i w doliczonym czasie gry zdobyć zwycięskiego gola. Choć od zakończenia meczu minęło już kilkanaście godzin, wciąż jest o nim bardzo głośno, głównie za sprawą kontrowersji sędziowskich. Bardzo mocnych wypowiedzi udzielili napastnik Mostafa Zico i selekcjoner Hossam Hassan, wprost twierdząc, że mundial jest ustawiony pod zwycięstwo Argentyńczyków.

Egipcjanie idą o krok dalej. Tamtejsza federacja złożyła oficjalną skargę do FIFA i domaga się ukarania arbitra Francoisa Letexiera oraz jego składu sędziowskiego. Oczekują dogłębnego przeanalizowania wszystkich kontrowersyjnych sytuacji i wykluczenia Francuza z prowadzenia kolejnych spotkań na tym turnieju.

🇪🇬👀 El presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol exigió una investigación sobre las decisiones arbitrales que consideró controvertidas en la derrota por 3-2 ante la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial. Hany Abo Rida también solicitó oficialmente que… pic.twitter.com/6bsWWX5Tx0 — TyC Sports (@TyCSports) July 8, 2026

Przede wszystkim wątpliwości dotyczą dwóch zdarzeń – nieuznanego gola na 2-0 dla Egiptu oraz sytuacji w polu karnym Argentyny, poprzedzającej zwycięską bramkę na 3-2. Mogło wówczas dojść do faulu, wobec czego Egipcjanom należałby się rzut karny, a zamiast tego Argentyńczycy przeprowadzili kontratak i trafili do siatki.

Z pewnością o tym meczu będzie jeszcze głośno. Argentyna tymczasem przygotowuje się do ćwierćfinału mistrzostw świata, gdzie zagra ze Szwajcarią.

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