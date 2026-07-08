Raków skreślił ważnego piłkarza? Już wcześniej były z nim problemy

Raków Częstochowa musi rozwiązać problem z Adriano Amorimem, który dalej nie wrócił do treningów. "Przegląd Sportowy Onet" sugeruje, że klub nie wiąże już z nim żadnych nadziei.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków ma problem z Amorimem. Będzie musiał odejść?

Raków Częstochowa ogłosił w środowy poranek piąty letni transfer. Do drużyny dołączył Adin Molnar – wcześniej zrobili to również Dieudonne Debohi, Oliwier Kwiatkowski, Tarik Karić oraz Jakub Jendryka. Medaliki konsekwentnie przygotowują się do sezonu, który zainaugurują meczem z Vallettą FC w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji.

W międzyczasie Raków pożegnał między innymi Leonardo Rochę czy Ariela Mosóra. Musi też rozwiązać poważny problem Adriano Amorima, który w dalszym ciągu nie wrócił do treningów z zespołem. Pozostaje w Brazylii, a swoją niedyspozycję usprawiedliwia zwolnieniem lekarskim. Częstochowianie utrzymują z nim kontakt i liczą, że sprawa się wyjaśni, kiedy ten w końcu uda się do Polski.

Podobnie Amorim zachowywał się już zimą, kiedy to opóźniał swój powrót do Polski. Wówczas sprawa rozeszła się po kościach, natomiast w klubie oczywiście o tym pamiętają. „Przegląd Sportowy Onet” sugeruje wręcz, że 24-latek nie ma już czego szukać w Rakowie. Trudno wyobrazić sobie, by znów mu zaufano.

Potencjalne rozstanie z Amorimem to oczywiście spory cios dla drużyny. Ma on problemy z efektywnością i regularnością, ale uchodzi przy tym za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy Rakowa. W minionym sezonie rozegrał 42 spotkania, notując gola i cztery asysty.

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