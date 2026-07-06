Tottenham Hotspur chce kolejnego pomocnika. Na stole 80 mln euro

22:15, 6. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  24sata.hr

Tottenham Hotspur oraz Aston Villa wykazują zainteresowanie Martinem Baturiną z Como - ujawnia serwis 24sata.hr. Kluby muszą jednak przygotować aż 80 mln euro za reprezentanta Chorwacji.

Roberto De Zerbi
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Martin Baturina w kręgu zainteresowań Tottenhamu i Aston Villi

Tottenham Hotspur bardzo mocno rozpoczął letnie okno transferowe i wyraźnie przebudowuje skład przed nowym sezonem Premier League. Do Kogutów dołączyli już Sandro Tonali z Newcastle United za 108 milionów euro, Mateus Fernandes z West Hamu za 99 milionów euro oraz Jan Paul van Hecke z Brighton za 60 milionów euro. W ramach darmowych transferów szeregi klubu zasilili również Andy Robertson oraz Marcos Senesi.

Jak informuje chorwacki portal 24sata.hr, na liście życzeń Tottenhamu znalazł się Martin Baturina z Como. Chorwacki ofensywny pomocnik jest również obserwowany przez Aston Villę, która przygotowuje się do rywalizacji w Lidze Mistrzów.

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Baturina ma za sobą solidny sezon w Serie A. W barwach Como rozegrał 29 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. 23-latek szybko zaadaptował się do włoskiej ligi po transferze z Dinama Zagrzeb.

Na mistrzostwach świata pomocnik wystąpił we wszystkich czterech meczach reprezentacji Chorwacji, a jednym z jego najważniejszych momentów było trafienie przeciwko Anglii w fazie grupowej. Chorwacja zakończyła jednak turniej na etapie 1/16 finału po porażce z Portugalią (1:2).

Według doniesień medialnych, Tottenham został poinformowany, że sprowadzenie Baturiny może kosztować nawet 80 milionów euro. Chorwat posiada kontrakt z Como obowiązujący do czerwca 2030 roku. Tottenham chce odbudować swoją pozycję po trudnym sezonie, w którym długo walczył o utrzymanie w Premier League.

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