Raphinha podjął decyzję. Przyszłość gwiazdora Barcelony wyjaśniona

11:21, 8. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

Raphinha nie zamierza tego lata opuszczać Barcelony. Jak informuje dziennik "Sport", Brazylijczyk nie zdecyduje się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej.

Raphinha
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona może odetchnąć. Raphinha nie planuje odejścia

Przyszłość Raphinhi w Barcelonie w ostatnich tygodniach była jednym z tematów licznych spekulacji. Brazylijski skrzydłowy wzbudził zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej, które miały być gotowe zaoferować bardzo korzystne warunki finansowe.

Według informacji dziennika „Sport”, priorytetem 29-letniego skrzydłowego nie jest obecnie zmiana klubu, lecz powrót do pełnej sprawności po problemach zdrowotnych. Brazylijczyk chce ponownie odgrywać ważną rolę w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka i udowodnić, że nadal może być jednym z liderów ofensywy Blaugrany.

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Ostatni okres nie był jednak dla skrzydłowego łatwy. Podczas mistrzostw świata Raphinha wystąpił zaledwie w dwóch spotkaniach. W meczach przeciwko Szkocji, Japonii oraz Norwegii nie pojawił się na murawie. Canarinhos pożegnali się już z mundialem, przegrywając z Wikingami w 1/8 finału.

Zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej nie było przypadkowe. Tamtejsze zespoły od dłuższego czasu próbują przyciągać największe gwiazdy futbolu, oferując im ogromne kontrakty. Raphinha miał jednak uznać, że na tym etapie kariery chce pozostać w Europie.

Duma Katalonii od dłuższego czasu zmaga się z ograniczeniami finansowymi, a sprzedaż jednego z wartościowych zawodników mogłaby zapewnić znaczący zastrzyk gotówki. Władze Blaugrany muszą jednak liczyć się z tym, że Raphinha chce kontynuować swoją karierę w stolicy Katalonii.

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