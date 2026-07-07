Van Dijk łączony z Milanem. Włoski gigant ma dwa plany

Virgil van Dijk ma tylko rok kontraktu z Liverpoolem. Według serwisu Calciomercato o pozyskaniu piłkarza myśli AC Milan. Rossoneri planują ruch tego lata, ale jeśli się nie uda, poczekają, aż będzie do wzięcia za darmo.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Milan chce Virgila van Dijka. Transfer teraz lub za rok

Virgil van Dijk zakończył Mistrzostwa Świata 2026, szybciej niż przypuszczał. Reprezentacja Holandii okazała się jednym z największych rozczarowań turnieju. Oranje odpadli już na etapie 1/16 finału, przegrywając w rzutach karnych z Maroko. Zawodnik po odpadnięciu z mundialu udał się na krótkie wakacje, po których wróci do Liverpoolu, z którym wiąże go kontrakt.

Umowa środkowego obrońcy jest ważna jeszcze przez rok. W ostatnich tygodniach Van Dijk był łączony z AC Milanem. Włoski gigant zamierza ruszyć po piłkarza, w którym widzi duże wzmocnienie formacji defensywnej. Rossoneri mają gotowe dwa scenariusze.

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Pierwsza opcja zakłada, że spróbują szczęścia i złożą za niego ofertę w trwającym oknie transferowym. Wyciągnięcie kapitana The Reds może okazać się niemożliwe. Liverpool wciąż uważa go za nietykalnego i raczej nie planuje przedwczesnego rozstania. Drugi scenariusz wymaga cierpliwości. Calciomercato informuje, że Milan może wrócić po Holendra za rok, gdy stanie się wolnym piłkarzem.

Van Dijk jest związany z The Reds od stycznia 2018 roku. Liverpool wykupił go z Southampton za prawie 85 milionów euro. W czasie pobytu na Anfield Road obrońca wystąpił w 374 meczach, w których strzelił 36 bramek i zaliczył 16 asyst. Na swoim koncie ma wspólny triumf w Premier League oraz Lidze Mistrzów. Wcześniej grał m.in. w Celtiku Glasgow i FC Groningen.