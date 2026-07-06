Albicelestes zameldują się w ćwierćfinale? Typy na wtorkowe mecze 1/8 finału MŚ

Na zdjęciu: Piłkarze Argentyny w meczu z Algierią

Argentyna vs Egipt. Typy bukmacherskie

Mecz Argentyny z Egiptem rozegrany zostanie o 18:00 czasu polskiego na stadionie w Atlancie. Poprzednie starcie tych drużyn miało miejsce w marcu 2008 roku i był to pojedynek towarzyski zakończony wynikiem 2:0 dla Argentyny.

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Argentyna: najedli się strachu

Albicelestes przyjechali do Ameryki Północnej w celu obrony wywalczonego przed czterema laty mistrzostwa świata. Jak dotąd udało się to tylko dwóm reprezentacjom, Włochom, którzy wygrywali Mundiale 1934 i 1938 oraz Brazylijczykom, zwycięzcom imprez z 1958 i 1962 roku. Grono to jest więc niezwykle wąskie, dlatego ekipa trenera Lionela Scaloniego walczy o to, by na zawsze znaleźć się w piłkarskim panteonie. Fazę grupową Argentyńczycy przeszli z kompletem zwycięstw, pokonując 3:0 Algierię, 2:0 Austrię oraz 3:1 Jordanię. Nieco strachu najedli się natomiast przy okazji starcia z Republiką Zielonego Przylądka, z którą uporali się dopiero po dogrywce, zwyciężając 3:2. Teraz ekipa mistrzów świata i mistrzów Ameryki Południowej również będzie faworytem, a ewentualna porażka przyjęta zostanie w kraju jako ogromna klęska.

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Egipt: już osiągnęli sukces

Dla Reprezentacji Egiptu tegoroczny start na Mundialu jest dopiero czwartym w historii. Ciężko w to uwierzyć, ponieważ jest to najbardziej utytułowana afrykańska reprezentacja, lecz na swoje nieszczęście mimo sukcesów na kontynencie, nieczęsto jest jej dane pokazać się na MŚ. Wszystkie poprzednie występy Faraonowie kończyli na pierwszej rundzie (w 1934 roku była to 1/8 finału, a w 1990 i 2018 faza grupowa), więc awans tej drużyny do 1/8 finału w tym roku jest już sporym sukcesem. Egipcjanie w fazie grupowej zajęli drugie miejsce, zdobywając pięć punktów po remisach 1:1 z Belgią i Iranem oraz zwycięstwie 3:1 z Nową Zelandią.W 1/16 finału podopieczni trenera Hosama Hassana zwyciężyli po rzutach karnych z Australią, lecz ów wynik można uznać za zasłużony, ponieważ sprawiali oni lepsze wrażenie podczas regularnego czasu gry (zwłaszcza drugiej połowy), a także dogrywki. Tym razem jednak czeka ich niezwykle trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z aktualnymi mistrzami świata.

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Co obstawiam?

Nie będzie niespodzianką to, że w roli faworytów tego pojedynku należy obsadzić zespół Argentyny. Drużyna trenera Scaloniego wygrała wszystkie mecze fazy grupowej, a w 1/16 finału mimo kłopotów była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, potwierdzając wysoką jakość i przygotowanie do turnieju. Egipt natomiast, choć również był w stanie udowodnić swoją jakość, to ma jej o wiele mniej, dlatego jego awans do ćwierćfinału byłby sporą sensacją. W mojej ocenie warto zagrać tutaj połączenie typów na wygraną Argentyny oraz poniżej 4.5 gola. Egipt zapewne ustawi się w tym meczu bardzo pasywnie, przez co nie powinniśmy oglądać gradu bramek. W STS obstawiana przeze mnie kombinacja typów dostępna jest w BetBuilderze po kursie 1.53.

STS 1.53 BetBuilder: Argentyna wygra i poniżej 4.5 gola Zagraj!

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Szwajcaria vs Kolumbia. Typy na dziś

Drugi wtorkowy mecz odbędzie się o 22:00 naszego czasu na BC Place w Vancouver. Będzie to zatem ostatnie starcie tego Mundialu rozgrywane w Kanadzie. Pozostałe odbędą się już wyłącznie na terenie USA. Szwajcaria i Kolumbia po raz ostatni zagrały ze sobą towarzysko w marcu 2007 roku. Lepsza wtedy okazała się ekipa z Ameryki Południowej, która pokonała rywala 3:1.

Szwajcaria: do czterech razy sztuka?

Szwajcarzy w tym roku grają na swoim szóstym Mundialu z rzędu. W trzech poprzednich kończyli zmagania na 1/8 finału, więc teraz po raz czwarty staną przed szansą zameldowania się w najlepszej ósemce turnieju. Tegoroczną edycję rozpoczęli oni od falstartu w postaci remisu 1:1 z Katarem i straconej bramki wartej dwa punkty w doliczonym czasie drugiej połowy. Potem już ograli 4:1 Bośnię i Hercegowinę, a także 2:1 Kanadę, pieczętując tryumf w tabeli grupy B, a w 1/16 finału bez większych kłopotów pokonali 2:0 Algierię. Jest to ekipa prezentująca ofensywny futbol, dlatego należy oczekiwać od niej otwartej postawy i chęci dyktowania warunków gry. Rywala ma jednak niełatwego, ponieważ podejmie Kolumbię.

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Kolumbia: niezwykle solidni

Los Cafeteros po braku udziału w MŚ przed czterema laty, tym razem nawiązują do udanych występów z lat 2014 oraz 2018, kiedy to odpadali odpowiednio w ćwierćfinale oraz 1/8 finału. W fazie grupowej Kolumbia dość niespodziewanie zajęła pierwsze miejsce w tabeli, pokonując 3:1 Uzbekistan, 1:0 Demokratyczną Republikę Konga oraz remisując 0:0 z Portugalią. W 1/16 finału z kolei po trudnym i bardzo fizycznym meczu zwyciężyli 1:0 z Ghaną, strzelając gola w 14. minucie i dzielnie broniąc przewagi aż do końcowego gwizdka. To właśnie obrona jest największym atutem podopiecznych Nestora Lorenzo, którzy stracili jak dotąd tylko jedną bramkę. Wszyscy w kraju liczą więc na to, że uda się kontynuować passę udanych występów i zameldować w ćwierćfinale, powtarzając najlepszy w historii wynik z 2014 roku.

Szwajcaria Kolumbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lipca 2026 19:16

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy pokazują, że nieco większe szanse na zwycięstwo w tym meczu powinni mieć Kolumbijczycy. Oba zespoły prezentują jednak zgoła odmienne style gry, a ponadto dysponują zbliżonym potencjałem, dlatego nie odważę się typowania na strony. Obstawię natomiast typ na powyżej 3.5 rzutu rożnego w wykonaniu Szwajcarii. Rossocrociati to drużyna, która stara się dominować na placu gry i operować piłką, podczas gdy Kolumbia skupia się nade wszystko na szczelnej defensywie. Sądzę zatem, że Szwajcarzy dość często będą próbowali swoich sił, uderzając na bramkę rywala z dystansu lub przedostając się skrzydłami, dlatego w mojej ocenie warto zagrać taki właśnie typ. W STS jest on dostępny po kursie 1.75.

STS 1.75 Szwajcaria wykona powyżej 3.5 rzutu rożnego Zagraj!

Mój kupon na wtorek 9 lipca

Poniżej dostępny jest mój kupon z typami na wtorkowe mecze 1/8 finału MŚ:

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