Real podjął ostateczną decyzję ws. Endricka! Arsenal i Chelsea już wiedzą co z transferem

Endrick był w ostatnich tygodniach łączony z Arsenalem i Chelsea. Jak podaje dziennikarz Graeme Bailey, przyszłość Brazylijczyka została ostatecznie wyjaśniona przez władze klubu.

Real Madryt nie ma zamiaru sprzedawać Endricka

Endrick zaliczył bardzo udane wypożyczenie w Olympique Lyon. W barwach francuskiej drużyny snajper regularnie trafiał do siatki. W 18 meczach zanotował siedem bramek oraz siedem asyst. To sprawiło, że władze Realu Madryt i sztab szkoleniowy zmienili podejście do młodego napastnika. Te liczby przekonały ich, że w 19-latku wciąż drzemie potencjał.

Wcześniej reprezentant Brazylii miał spore problemy z przebiciem się do wyjściowego składu Los Blancos. Mimo to po powrocie z Ligue 1 ma on odgrywać znacznie ważniejszą rolę w zespole. Ostatnio spore zainteresowanie piłkarzem wyrażały Arsenal oraz Chelsea. Jednak Królewscy odpowiedzieli na te zapytania bardzo stanowczo.

Zarząd klubu przekazał zainteresowanym stronom, że gwiazdor nie jest na sprzedaż. Dodatkowo wykluczono możliwość kolejnego wypożyczenia gracza w nadchodzącym oknie transferowym.

Teraz piłkarz ma trenować z pierwszą drużyną na Santiago Bernabeu i walczyć o minuty. Sam zawodnik jest zdeterminowany, by odnieść sukces w białej koszulce. Również Florentino Perez nadal mocno wierzy w umiejętności tego piłkarza. Odrzucenie ofert z Premier League pokazuje, jak wielkie nadzieje wiążą z nim w stolicy Hiszpanii.

