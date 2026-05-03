Raków Częstochowa podjął decyzję ws. przyszłości Łukasza Tomczyka

Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry podał, że w najbliższy poniedziałek zostanie ogłoszone nazwisko nowego menedżera.

Oficjalnie: Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o zakończeniu współpracy z Łukaszem Tomczykiem. – Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski – czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub spod Jasnej Góry. Tym samym władze wicemistrzów kraju zdecydowały się na zmianę na stanowisku trenera.

Przypomnijmy, że zespół Medalików w meczu na Stadionie Narodowym przegrał 0:2 z Górnikiem Zabrze i to drużyna Trójkolorowych cieszyła się z wygrania trofeum. Jeśli chodzi o rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, to w tym momencie częstochowianie mają 46 punktów i zajmują 5. miejsce w tabeli. Wspomniane wyniki te nie spełniły oczekiwań włodarzy klubu.

Tomczyk dowodził Rakowem od grudnia 2025 roku, zastępując wtedy na ławce trenerskiej Marka Papszuna, który odszedł do Legii Warszawa. Ex-opiekun Polonii Bytom poprowadził zespół spod Jasnej Góry w 17 spotkaniach, z czego sześć wygrał, pięć zremisował oraz sześć przegrał. Nazwisko nowego szkoleniowca ekipy Medalików poznamy w ten poniedziałek.