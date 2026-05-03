Gigant chce wykupić Kane’a z Bayernu. Nie przepuszczą okazji

Harry Kane znowu w Premier League?! Man United czeka na okazję
Manchester United wygrywając w niedzielę z Liverpoolem, zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów. Będzie to ich pierwszy udział w elitarnych rozgrywkach od sezonu 2023/2024. gra w europejskich pucharach wiąże się z potrzebą uzupełniania składu. Na Old Trafford latem kibice doczekają się transferów. Niewykluczone, że zarząd sięgnie po głośne nazwiska, żeby wzmocnić zespół.
Jednym z nich może być Harry Kane. Anglik nie będzie łatwym celem, ponieważ jego priorytetem jest pozostanie w Bayernie Monachium. Po sezonie ma dojść do rozmów pomiędzy mistrzem Niemiec a zawodnikiem w celu przedłużenia obecnej umowy.
Z informacji Football Insider wynika, że Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Kane’a. Natomiast w obozie 20-krotnych mistrzów Anglii napastnik nie jest traktowany jako priorytet. Czerwone Diabły mają ruszyć do akcji w momencie, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy w planowanych rozmowach kontraktowych. Gdy pojawi się okazja, zamierzają ją wykorzystać.
Kane doskonale zna realia gry w Premier League. Niewykluczone, że w przyszłości może nawet będzie chciał wrócić do ojczyzny. Natomiast na ten moment trudno sobie wyobrazić, żeby odszedł z Bayernu Monachium. W barwach Bawarczyków zdobył już 139 goli w 143 meczach. Z kolei w lidze angielskiej strzelił ponad 200 bramek w 320 spotkaniach.