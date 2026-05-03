Gigant chce wykupić Kane’a z Bayernu. Nie przepuszczą okazji

Manchester United, jeśli nadarzy się ku temu okazja, chce, żeby Harry Kane został ich piłkarzem. Jak donosi Football Insider, Czerwone Diabły nie uważają Anglika za priorytet, ale nie przepuszczą okazji, jeśli taka przytrafi się w trakcie letniego okna transferowego.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane znowu w Premier League?! Man United czeka na okazję

Manchester United wygrywając w niedzielę z Liverpoolem, zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów. Będzie to ich pierwszy udział w elitarnych rozgrywkach od sezonu 2023/2024. gra w europejskich pucharach wiąże się z potrzebą uzupełniania składu. Na Old Trafford latem kibice doczekają się transferów. Niewykluczone, że zarząd sięgnie po głośne nazwiska, żeby wzmocnić zespół.

Jednym z nich może być Harry Kane. Anglik nie będzie łatwym celem, ponieważ jego priorytetem jest pozostanie w Bayernie Monachium. Po sezonie ma dojść do rozmów pomiędzy mistrzem Niemiec a zawodnikiem w celu przedłużenia obecnej umowy.

Z informacji Football Insider wynika, że Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Kane’a. Natomiast w obozie 20-krotnych mistrzów Anglii napastnik nie jest traktowany jako priorytet. Czerwone Diabły mają ruszyć do akcji w momencie, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy w planowanych rozmowach kontraktowych. Gdy pojawi się okazja, zamierzają ją wykorzystać.

Kane doskonale zna realia gry w Premier League. Niewykluczone, że w przyszłości może nawet będzie chciał wrócić do ojczyzny. Natomiast na ten moment trudno sobie wyobrazić, żeby odszedł z Bayernu Monachium. W barwach Bawarczyków zdobył już 139 goli w 143 meczach. Z kolei w lidze angielskiej strzelił ponad 200 bramek w 320 spotkaniach.