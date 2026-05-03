Pogoń odniosła ważne zwycięstwo. Filip Cuić bohaterem [WIDEO]

Pogoń Szczecin wygrała 3:0 z Wisłą Płock w meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem ekipy Portowców został Filip Cuić, który dwa razy trafił do bramki rywala.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

PKO BP Ekstraklasa. Portowcy lepsi od Nafciarzy

W niedzielny wieczór odbyło się spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin a Wisłą Płock w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Był to niezwykle ważny mecz dla obu zespołów, dlatego kibice mogli liczyć na emocjonujące widowisko. Ostatecznie piłkarze nie zawiedli oczekiwań, jednakże gospodarze zaprezentowali się wyraźnie lepiej niż przyjezdni. Pogoń, występująca przed własną publicznością, niemal od początku narzuciła swoje warunki gry.

Na premierowego gola w tym starciu trzeba było poczekać do doliczonego czasu pierwszej połowy. W 48. minucie sprytem w polu karnym wykazał się Filip Cuić, który tym samym dał prowadzenie ekipie Portowców. W drugiej części gry padły dwie bramki – obie dla zespołu Thomasa Thomasberga. W 75. minucie bośniacki napastnik znów był czujny i po raz drugi skierował piłkę do siatki, a w 94. minucie rezultat dzisiejszego meczu ustalił Hussein Ali.

Ostatecznie Pogoń Szczecin wygrała 3:0 z Wisłą Płock w niedzielnym spotkaniu. Dzięki temu zwycięstwu drużyna Portowców ma na swoim koncie 41 punktów i zajmuje 8. miejsce w tabeli, awansując o kilka pozycji oraz znacząco oddalając się od strefy spadkowej. Z kolei zespół Nafciarzy z dorobkiem 45 oczek plasuje się trochę wyżej, bo na 7. lokacie w stawce.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock 3:0 (1:0)

1:0 Filip Cuić 45+3′

Pogoń prowadzi! Filip Čuić najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym i trafił do siatki! 💪



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/NrpW3PoGXP — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 3, 2026

2:0 Filip Cuić 75′

Filip Čuić po raz drugi! Pogoń o krok od wyjątkowo cennych trzech punktów! 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/fNIw0LSmb7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 3, 2026

3:0 Hussein Ali 90+4′