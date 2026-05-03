Allegri przedstawił swoje żądania. Tego oczekuje od władz Milanu

11:09, 3. maja 2026
Źródło: Calciomercato

AC Milan przygotowuje się do kluczowego momentu sezonu oraz letnich decyzji kadrowych. Calciomercato podkreśla, że Massimiliano Allegri jasno określił swoje oczekiwania wobec władz klubu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri ma oczekiwania wobec transferów

Massimiliano Allegri przed meczem z Sassuolo nie unikał tematów związanych z przyszłością zespołu. Spotkanie może przesądzić o awansie do Ligi Mistrzów, co ma ogromne znaczenie dla planów transferowych. Szkoleniowiec podkreślił, że najpierw trzeba osiągnąć cel sportowy.

– Wszyscy musimy być zjednoczeni dla dobra Milanu. Dopóki nie osiągniemy celu, nie możemy mówić o przeszłości. Osiągnięcie celu przesuwa rynek o 100 milionów. Prowadzimy rozmowy i analizy, ale potem podejmiemy decyzje, rynek nie będzie łatwy, chcemy poprawić skład jakościowo i ilościowo – powiedział trener.

Allegri jasno wskazał, że szerokość kadry będzie kluczowa przy grze na kilku frontach. – Inaczej mieć jedne rozgrywki, a co innego grać co trzy dni. Kadra musi być szersza. Wrócą Camarda i Comotto, razem z Gabbia, Bartesaghim i Torrianim to pięciu zawodników z akademii. To dobra baza na przyszłość i pozwala inwestować w bardziej doświadczonych graczy – dodał.

Trener nie ukrywa, że oczekuje konkretnych wzmocnień. Liczy na kilka doświadczonych nazwisk, które od razu podniosą poziom zespołu. Wskazuje też na potrzebę unikania ryzykownych transferów, które w ostatnich sezonach nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty.

W ostatnich tygodniach doszło do serii spotkań z władzami klubu. Allegri rozmawiał z dyrektorem i zarządem o kierunku budowy zespołu. Intensywność tych rozmów pokazuje, że szkoleniowiec chce mieć realny wpływ na kształt kadry i powrót Milanu do walki o najwyższe cele.

