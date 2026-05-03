Allegri przedstawił swoje żądania. Tego oczekuje od władz Milanu

AC Milan przygotowuje się do kluczowego momentu sezonu oraz letnich decyzji kadrowych. Calciomercato podkreśla, że Massimiliano Allegri jasno określił swoje oczekiwania wobec władz klubu.

Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri ma oczekiwania wobec transferów

Massimiliano Allegri przed meczem z Sassuolo nie unikał tematów związanych z przyszłością zespołu. Spotkanie może przesądzić o awansie do Ligi Mistrzów, co ma ogromne znaczenie dla planów transferowych. Szkoleniowiec podkreślił, że najpierw trzeba osiągnąć cel sportowy.

– Wszyscy musimy być zjednoczeni dla dobra Milanu. Dopóki nie osiągniemy celu, nie możemy mówić o przeszłości. Osiągnięcie celu przesuwa rynek o 100 milionów. Prowadzimy rozmowy i analizy, ale potem podejmiemy decyzje, rynek nie będzie łatwy, chcemy poprawić skład jakościowo i ilościowo – powiedział trener.

Allegri jasno wskazał, że szerokość kadry będzie kluczowa przy grze na kilku frontach. – Inaczej mieć jedne rozgrywki, a co innego grać co trzy dni. Kadra musi być szersza. Wrócą Camarda i Comotto, razem z Gabbia, Bartesaghim i Torrianim to pięciu zawodników z akademii. To dobra baza na przyszłość i pozwala inwestować w bardziej doświadczonych graczy – dodał.

Trener nie ukrywa, że oczekuje konkretnych wzmocnień. Liczy na kilka doświadczonych nazwisk, które od razu podniosą poziom zespołu. Wskazuje też na potrzebę unikania ryzykownych transferów, które w ostatnich sezonach nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty.

W ostatnich tygodniach doszło do serii spotkań z władzami klubu. Allegri rozmawiał z dyrektorem i zarządem o kierunku budowy zespołu. Intensywność tych rozmów pokazuje, że szkoleniowiec chce mieć realny wpływ na kształt kadry i powrót Milanu do walki o najwyższe cele.

