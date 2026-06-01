W tym klubie chce pracować Cesc Fabregas. Barcelona będzie w szoku

Fabregas myśli o pracy w Realu Madryt. Tam chce trafić po Como

Cesc Fabregas wyrasta na jednego z topowych trenerów młodego pokolenia. Hiszpan od lipca 2024 roku odpowiada za wyniki Como, z którym osiąga niesamowite wyniki. Zaledwie dwa lata po awansie do Serie A udało im się zakwalifikować do fazy ligowej Ligi Mistrzów. W minionych rozgrywkach finiszowali na 4. miejscu w tabeli. Po raz pierwszy w historii zagrają w europejskich pucharach.

Praca, jaką wykonał 39-latek, została doceniona dosłownie przez każdego kibica, a także eksperta. Wyniki przyciągnęły uwagę także topowych klubów. Fabregas coraz częściej jest łączony z europejskimi potęgami jak Real Madryt, FC Barcelona czy Manchester City.

Nie tak dawno głośno było na temat możliwego zatrudnia w drużynie Los Blancos. Media widziały w nim następcę Alvaro Arbeloi. Sam zainteresowany odrzucił taki scenariusz, deklarując przywiązanie do Como i wyrażając chęć kontynuowania projektu.

Natomiast z doniesień dziennika Sport wynika, że ambicją Fabregasa jest objęcie w przyszłości Realu Madryt. Na ten moment o zmianie pracodawcy nie ma mowy, ale jasno wynika z tego, że Hiszpan ma nakreślony plan na dalszą karierę i jest on związany z Królewskimi. Co ciekawe, w przeszłości Fabregas był piłkarzem FC Barcelony w latach 2011-2014. Te informacje z pewnością nie cieszą fanów Blaugrany.

Fabregas jako trener Como prowadził zespół w 83 spotkaniach. Jego bilans to 37 zwycięstw, 22 remisy i 24 porażki.