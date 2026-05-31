Obrońca zamieni Napoli na Juventus? Możliwy kontrowersyjny ruch

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juan Jesus przymierzany do Juventusu

Juventus może zostać zmuszony do wzmocnienia swojej linii obrony podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to związek z niepewną przyszłością Gleisona Bremera, który od dłuższego czasu znajduje się na radarze czołowych europejskich klubów. 29-letni Brazylijczyk jest łączony między innymi z Bayernem Monachium, Liverpoolem oraz Arsenalem, dlatego jego odejście z Turynu nie jest wykluczone. Władze Starej Damy analizują już potencjalne opcje na wypadek rozstania z liderem defensywy, aby odpowiednio zabezpieczyć skład przed nowym sezonem.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do zastąpienia Bremera w Juventusie jest inny Brazylijczyk – Juan Jesus. Doświadczony stoper zwrócił uwagę działaczy turyńskiego klubu, którzy doceniają jego regularność oraz znajomość realiów Serie A. Kontrakt 34-letniego obrońcy z SSC Napoli obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, więc niewykluczone, iż lada moment będzie on dostępny na bardzo korzystnych warunkach, albowiem za darmo. Dodatkowym atutem potencjalnej transakcji jest fakt, że Luciano Spalletti miał już okazję z nim współpracować i doskonale zna jego możliwości.

Czterokrotny reprezentant Brazylii występuje w koszulce Napoli od sierpnia 2021 roku, kiedy trafił na Stadio Diego Armando Maradona na zasadzie wolnego transferu z Romy. Wcześniej bronił także barw Interu Mediolan oraz Internacionalu, którego jest wychowankiem. W zakończonej kampanii rutynowany defensor rozegrał 35 spotkań, będąc ważnym elementem zespołu z Neapolu. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 1,5 miliona euro.