Elsner znalazł nowy klub. W Cracovii mu nie wyszło

12:02, 1. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Luka Elsner w minionym sezonie prowadził Cracovię, ale w kwietniu stracił pracę. Bez klubu był tylko nieco ponad miesiąc. Lausanne-Sport ogłosiło, że Słoweniec podpisał kontrakt z szwajcarskim zespołem.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Luka Elsner w lipcu 2025 roku został zatrudniony w roli trenera Cracovii. Wybór słoweńskiego szkoleniowca miał zwiastować lepsze czasy dla krakowskiego klubu. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, a 43-latek nawet chciał rzucić papierami w pewnym momencie. Zarząd nie przyjął dymisji, ale po czasie sam doszedł do wniosku, że to nie ma sensu. W efekcie umowę rozwiązano za porozumieniem stron.

Od końcówki kwietnia był bezrobotny. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo, ponieważ Elsner znalazł już nowy klub. FC Lausanne-Sport poinformowało, że były opiekun Cracovii przejmie obowiązki trenera pierwszego zespołu szwajcarskiego zespołu.

Lausanne-Sport to 9. drużyna minionego sezonu w szwajcarskiej Super League. W historii siedmiokrotnie wygrywali mistrzostwo kraju, ale ostatni raz po tytuł sięgnęli w 1965 roku. 9-krotnie zdobyli także Puchar Szwajcarii – ostatni w 1999 roku. W zakończonych niedawno rozgrywkach brali udział w fazie ligowej Ligi Konferencji. Udało im się awansować do rundy play-off fazy pucharowej.

FC Lausanne-Sport z przyjemnością ogłasza mianowanie Luki Elsnera na stanowisko pierwszego trenera drużyny. Szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku – poinformował klub.

W przeszłości Elsner oprócz Cracovii prowadził również takie drużyny jak Stade Reims, Le Havre, Standard Liege czy KV Kortrijk.

