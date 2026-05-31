Toni Kroos doradza Realowi. Widziałby swojego rodaka w Madrycie

22:54, 31. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fichajes.net

Toni Kroos wkrótce ma objąć funkcję doradczą w Realu Madryt. Słynny Niemiec podobno już teraz polecił hiszpańskiemu klubowi sprowadzenie Yanna Bissecka - podaje serwis Fichajes.net.

Imago / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Yann Bisseck przejdzie do Realu Madryt?

Toni Kroos zakończył piłkarską karierę w lipcu 2024 roku, żegnając się z futbolem jako jedna z największych legend Realu Madryt. Wszystko wskazuje jednak na to, że słynny Niemiec wkrótce ponownie pojawi się na Santiago Bernabeu. Według medialnych doniesień były pomocnik ekipy Królewskich ma objąć funkcję doradczą w strukturach klubu. Kroos nie jest zainteresowany pracą w sztabie szkoleniowym Jose Mourinho, lecz zdecydowanie bardziej odpowiada mu działalność w gabinetach. W takiej roli miałby wspierać Florentino Pereza i pomagać przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Choć Niemiec nie został jeszcze oficjalnie zatrudniony na opisywanym stanowisku, to hiszpański portal „Fichajes.net” informuje, że 36-latek już teraz miał polecić Realowi Madryt sprowadzenie swojego rodaka – Yanna Bissecka. Królewscy planują wzmocnić formację defensywną przed kolejnym sezonem, dlatego stoper Interu Mediolan może być dla nich ciekawą opcją. Mierzący 196 centymetrów obrońca imponuje świetnymi warunkami fizycznymi i regularnie prezentuje wysoki poziom na włoskich boiskach. Potencjalny transfer niemieckiego defensora mógłby kosztować około 50 milionów euro.

Urodzony w 2000 roku piłkarz występuje w Serie A od połowy 2023 roku, kiedy trafił do Interu z Aarhus GF za nieco ponad siedem milionów euro. Ceniony stoper swoją karierę rozpoczynał natomiast w FC Koeln, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskim futbolu. W zakończonej kampanii Yann Bisseck rozegrał 36 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Warto dodać, że jednokrotny reprezentant Niemiec jest przymierzany również do Bayernu Monachium oraz Tottenhamu Hotspur.

