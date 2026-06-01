Lewandowski znów w centrum plotek. Padły konkretne kierunki i kwoty

Robert Lewandowski w związku z wygasającą umową z FC Barceloną znalazł się w centrum transferowej burzy. Ekrem Konur wskazał kluby, które mogą powalczyć o Polaka.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Giganci ustawiają się po Lewandowskiego. Jedna oferta już na stole

Robert Lewandowski ponownie stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Po zakończeniu przygody z FC Barceloną jego przyszłość pozostaje otwarta, a zainteresowanie usługami polskiego napastnika ma być wyjątkowo szerokie. Informacje na ten temat przedstawił dziennikarz Ekrem Konur.

– Zainteresowanie zawodnikiem jest ogromne. Jego kontrakt z Barceloną wygasa. Z tego powodu wiele europejskich klubów jest obecnie zainteresowanych Lewandowskim. W szczególności Juventus złożył oficjalną ofertę. Milan również jest zainteresowany. Nie wspominając o klubach MLS. Co więcej, Manchester United rozważa, czy potrzebuje doświadczonego napastnika, a nazwisko Lewandowskiego pojawiło się już wcześniej – mówił dziennikarz na swoim kanale na platformie YouTube.

Według wieści Konura lista potencjalnych kierunków nie kończy się na Europie Zachodniej. W grze mają pozostawać również kluby z Turcji, które są w stanie spełnić oczekiwania finansowe zawodnika.

– Oczywiście, żądania zawodnika są wysokie. Żąda rocznej pensji w wysokości 15 milionów euro plus premii za podpisanie kontraktu. Fenerbahee z pewnością dysponuje środkami finansowymi, aby zapłacić taką kwotę. W każdym razie tylko czas pokaże, co zdecyduje zawodnik – dodał znany insider.

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 roku i szybko stał się jedną z kluczowych postaci zespołu. W barwach ekipy z Camp Nou sięgnął po trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla, potwierdzając swoją klasę na najwyższym poziomie.

Przyszłość polskiego napastnika pozostaje jednak niepewna. Wiele zależeć będzie od decyzji samego Lewandowskiego oraz ofert, które pojawią się w najbliższych tygodniach.