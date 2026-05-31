Spalletti naciska Juventus na ten transfer! To były reprezentant Włoch

19:40, 31. maja 2026
Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus rozgląda się za wzmocnieniami. Tymczasem Luciano Spalletti zaczął naciskać na konkretny transfer. Trener Starej Damy chce Emersona z Olympique Marsylii - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus nie będzie grał w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, więc budżet na transfery będzie ograniczony. Tymczasem „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że Luciano Spalletti ma konkretne nazwisko, które chce mieć w drużynie. Szkoleniowiec Starej Damy poprosił o sprowadzenie Emersona, który na co dzień reprezentuje barwy Olympique Marsylii.

Były reprezentant Włoch w zeszłym roku zawitał do Francji, po tym jak został wykupiony z West Hamu United. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Mistrz Europy z 2020 roku nie zaliczył dobrego sezonu, więc Juventus śmiało może złożyć ofertę. Luciano Spalletti bardzo dobrze zna lewego defensora, ponieważ mieli okazję w przeszłości ze sobą współpracować w AS Romie.

Szkoleniowiec Juventusu poszukuje zawodników o mocnym charakterze, ponieważ tego właśnie brakowało drużynie w poprzednim sezonie. Emerson należy właśnie do grona takich piłkarzy. Były reprezentant Italii jest ograny na europejskim poziomie, więc wkomponowuje się do życzeń trenera Starej Damy. A na dodatek Włoch będzie tanią opcją.

Emerson w poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Defensor nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić trzema asystami.

