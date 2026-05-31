Atalanta pobije rekord transferowy?! Gwiazda Serie A na radarze

21:25, 31. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Atalanta Bergamo może dokonać najdroższego wzmocnienia w historii klubu. Na radarze La Dei znajduje się Nicolo Rovella, którego Lazio wycenia na 40 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty Bergamo

Nicolo Rovella w Atalancie? Lazio oczekuje 40 milionów euro

Atalanta Bergamo jest zmuszona wzmocnić środek pola. Ederson lada moment powinien zostać zawodnikiem Manchesteru United. Klub z Lombardii rozpoczął już poszukiwania odpowiedniego zawodnika i jak się okazuje, wytypowano już priorytet transferowy. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań La Dei znalazł się Nicolo Rovella, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio.

Transfer reprezentanta Włoch będzie wiązał się dla Atalanty Bergamo z rekordowym wydatkiem. Lazio wycenia Nicolo Rovellę na 40 milionów euro i nie ma zamiaru schodzić z ceny. Jeśli La Dea finalnie skusi się na ten transfer, to pomocnik stanie się najdroższym zakupem w historii klubu. Dotychczas klub z Lombardii najwięcej wydał na El Bilala Toure, który kosztował ponad 30 milionów euro.

Nicolo Rovella to bez wątpienia kluczowy zawodnik Lazio. Do momentu kontuzji, reprezentant Italii był nawet jednym z najlepszych pomocników w całej Serie A. 24-latek powinien zrobić duży krok w piłkarskiej karierze i taki może być po przeprowadzce do Atalanty Bergamo. Biancocelesti są zespołem, który może nie wydobyć z niego maksymalnej potencjału.

W poprzednim sezonie Nicolo Rovella rozegrał tylko 13 spotkań w koszulce Lazio. Włoch nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Udało mu się zaliczyć tylko jedną asystę.

