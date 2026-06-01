Głośny ruch we Francji. Ancelotti przejmuje drużynę z Ligue 1

14:10, 1. czerwca 2026
Źródło: Goal.pl / Lille

Lille postawiło na nowe otwarcie. Trenerem francuskiego klubu został Davide Ancelotti, który po latach pracy u boku swojego ojca w końcu rozpoczyna samodzielną karierę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Lille

Lille oficjalnie ogłosiło nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim Davide Ancelotti, syn legendarnego Carlo Ancelottiego i dotychczasowy członek sztabów szkoleniowych prowadzonych przez swojego ojca. Tym samym dla 36-letniego Włocha będzie to pierwszy tak duży projekt w roli pierwszego trenera.

Informację o zatrudnieniu szkoleniowca przekazało biuro prasowe klubu z Ligue 1. Francuska ekipa poinformowała, że Ancelotti podpisał kontrakt obowiązujący przez najbliższe dwa lata. Włoch ma poprowadzić zespół, który w minionym sezonie należał do ścisłej czołówki ligi francuskiej i wywalczył awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów UEFA.

– Jestem bardzo dumny i szczęśliwy. Dziękuję prezydentowi Olivierowi Letangowi za zaufanie i szansę, jaką mi dał. Rozmawialiśmy długo i poczułem prawdziwą więź, wspólne idee i wartości. Lille idealnie do mnie pasuje. Ma jasną tożsamość, wysokie standardy i silną etykę pracy. To poważny, ambitny i konkurencyjny klub, który regularnie bierze udział w europejskich rozgrywkach. To dla mnie wielki zaszczyt reprezentować dziś Lille – mówił Ancelotti po ogłoszeniu oficjalnie wiadomości.

Młody trener przez lata zbierał doświadczenie w największych klubach Europy, pracując w sztabach szkoleniowych między innymi we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Anglii. Współpracował z Carlo Ancelottim również w reprezentacji Brazylii, gdzie pełnił funkcję jednego z asystentów.

Przed nowym szkoleniowcem stoi wymagające zadanie. Lille zakończyło sezon 2025/2026 na trzecim miejscu w Ligue 1, zapewniając sobie udział w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów 2026/2027. Oczekiwania wobec zespołu będą więc bardzo wysokie, a dla Ancelottiego będzie to okazja do udowodnienia, że potrafi samodzielnie prowadzić drużynę na najwyższym poziomie europejskiej piłki.

