Manchester United negocjuje duży transfer. Próbuje zbić cenę

Ederson może dołączyć do Manchesteru United

Manchester United zamierza wzmocnić środek pola podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Ma to związek z potwierdzonym odejściem Casemiro oraz prawdopodobnym rozstaniem z Manuelem Ugarte. Władze angielskiego klubu zdają sobie sprawę, że druga linia wymaga uzupełnień, dlatego rozpoczęły już poszukiwania zawodników, którzy mogliby podnieść jakość zespołu. Włodarze Czerwonych Diabłów chcą odpowiednio przygotować kadrę do nowego sezonu i zwiększyć swoje szanse na walkę o najwyższe cele.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, jednym z głównych kandydatów do przeprowadzki na Old Trafford jest Ederson. Co więcej, Manchester United rozpoczął już rozmowy z Atalantą Bergamo w sprawie pozyskania 26-letniego Brazylijczyka. Negocjacje między klubami trwają, choć obecnie największą przeszkodą pozostaje wysokość kwoty odstępnego. Anglicy oferują około 34 milionów funtów, natomiast Włosi oczekują zarobku przekraczającego 50 milionów funtów. Mimo różnic obie strony liczą na osiągnięcie porozumienia w najbliższych tygodniach.

Trzykrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach wspomnianej wyżej Atalanty od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do Bergamo z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej pomocnik reprezentował także Corinthians, Fortalezę oraz Cruzeiro. W zakończonej kampanii rozegrał 41 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia aktualnie Edersona na mniej więcej 45 milionów euro, co potwierdza jego wysoką pozycję na rynku transferowym.