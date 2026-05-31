Juventus może finalnie nie pozyskać Alissona Beckera. Stara Dama wytypowała już alternatywę dla bramkarza Liverpoolu. Na ich celowniku znalazł się David De Gea z Fiorentiny - donosi serwis Goal.com.

Juventus był już niemal pewny pozyskania Alissona Beckera. Włoski klub już osiągnął porozumienie z bramkarzem w sprawie przyszłego kontraktu. Jednak w ostatnich dniach pojawiła się komplikacja i piłkarz Liverpoolu może nie wrócić do Serie A. Bianconeri reagują bardzo szybko i wytypowali alternatywę dla Brazylijczyka. Portal Goal.com zdradza, że w kręgu zainteresowań turyńczyków znalazł się David De Gea z Fiorentiny.

Temat doświadczonego Hiszpana w Juventusie wraca bardzo często. Skauci turyńskiego klubu często zerkali na bramkarza, który reprezentuje barwy Violi, ich odwiecznego rywala. Priorytetowo Stara Dama traktuje jednak pozyskanie Alissona Beckera. Były golkiper Manchesteru United może trafić na Allianz Stadium tylko wtedy, kiedy Bianconeri nie pozyskają gwiazdy Liverpoolu.

Kontrakt Davida De Gei z Fiorentiną obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Viola ma wrogie relacje z Juventusem, ale wielokrotnie dochodziło do transferów na linii tych zespołów. Hiszpan może nie być pierwszym graczem, który zamieni Florencję na Turyn. Jednak często w takich wypadkach dochodziło do sporych zamieszek.

David De Gea w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań między słupkami Fiorentiny. Hiszpan zdołał aż 13-krotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.