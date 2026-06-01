Inter Mediolan naciska na transfer. To priorytet Chivu

Inter Mediolan jest zdecydowany na transfer utalentowanego bocznego obrońcy. Marco Palestra, bo o nim mowa to objawienie tego sezonu Serie A. Według La Gazzetta dello Sport dla Cristiana Chivu to absolutny priorytet na rynku transferowym.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan w minionym sezonie może pochwalić się zdobyciem dubletu na krajowym podwórku. Cristian Chivu w pierwszym pełnym sezonie w roli trenera zapisał się na kartach historii, sięgając po mistrzostwo oraz puchar Włoch. Teraz do akcji wkracza pion sportowy, który musi zbudować kadrę na kolejne rozgrywki. Nerazzurri będą walczyć o obronę tytułu oraz sukces w Lidze Mistrzów.

Priorytetem na rynku transferowym ma być Marco Palestra, w którym Mediolańczycy widzą następcę Denzela Dumfriesa. Holender z racji klauzuli w kontrakcie może odejść w nadchodzących miesiącach. W dodatku cena za wahadłowego jest atrakcyjna i wynosi 25 mln euro.

La Gazzetta dello Sport sugeruje, że Palestra to priorytet dla Chivu. 21-latek ma za sobą znakomity sezon w Serie A, gdzie bez wątpienia można określić go mianem jednego z objawień rozgrywek. W 37 meczach dla Cagliari strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty. Niebawem wróci jednak do Atalanty, z którą jest związany kontraktem. La Dea łatwo nie odda obiecującego piłkarza. Włoskie media spekulują, że wycena została ustalona na poziomie 50 mln euro.

Trudno powiedzieć, czy Inter będzie w stanie tyle zapłacić. Należy pamiętać, że Il Biscione rzadko wydają kwoty podobnego rzędu. Gdyby Palestra rzeczywiście zamienił Bergamo na Mediolan, zostałby drugim najdroższym piłkarzem w historii Interu.